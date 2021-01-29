«Вычистим всю копоть, уберем напольную плитку»: в доме на ЖБИ, где в пожаре погибли 8 человек, начался ремонт

Пожар в доме случился в ночь с 11 на 12 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У входа в подъезд дома номер 7 по улице Рассветной все также лежат цветы, детские игрушки и фотографии. Их оставили в память о людях, которые погибли во время пожара, случившегося здесь 12 января. Тогда огонь загорелся в квартире на втором этаже, но дым очень скоро заполнил весь подъезд и проник в другие квартиры, из-за чего погибли люди еще и на пятом, и на девятом этаже – всего восемь человек.

О той трагедии в подъезде до сих пор напоминают черные прокоптившиеся стены. Лишь сегодня сюда пришла бригада рабочих, чтобы привести подъезд в порядок. Расходы по ремонту взял на себя председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин.

Рабочие заменят окна, очистят потолки и стены от копоти, отштукатурят и покрасят их. Также отремонтированы будут перила и технический этаж на самом верху здания.

- В ближайшие дни вычистим всю копоть, уберем напольную плитку и все то, что было повреждено во время пожара, - говорит Александр Ермоленко, мастер строительно-ремонтной бригады.

Рабочие планируют управиться за две-три недели.

Они заменят окна, очистят потолки и стены от копоти, отштукатурят и покрасят их. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар случился ночью, когда жильцы спали. Возможной причиной в МЧС называли неосторожное обращение с огнем в квартире на втором этаже – семью называют неблагополучной, в квартире был отключен свет за неуплату, из-за чего жильцы вынуждены были пользоваться свечами.

Также в МЧС отмечают, что сами жильцы дома поздно сообщили об огне по телефону «01». Звонок поступил об этом лишь от соседей из другого дома. Среди погибших была семилетняя девочка. Она с мамой, которая тоже погибла, жили на девятом этаже и скончались от отравления дымом.

К подъезду дома до сих пор приносят цветы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также рабочие отремонтируют технический этаж на самом верху здания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подъезде до сих пор сохраняется копоть на стенах от пожара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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