Арбитражный суд Свердловской области признал право Екатеринбургской епархии на главное здание Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», который удерживают сторонники опального отца Сергия (Николая Романова). Послушники бывшего схимонаха не покинули территорию обители даже после ареста раскольника, сейчас он находится в СИЗО № 4 Москвы.Теперь главное здание монастыря площадью 776 квадратных метра будет оформлено в собственность епархии. Заседание состоялось в среду, 10 февраля.Теперь у официальной церкви появился еще один законный аргумент для того, чтобы прогнать с территории раскольников.На прошлом заседании в арбитраже адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы монастыря, заявила ходатайство, чтобы третьей стороной в этом деле сделали многочисленных монахинь, которые проживают в монастыре. В нем находятся 23 кельи. Также адвокат требовала, чтобы суд разрешил стать участником этого процесса Николаю Романову (его интересы в арбитраже бы представляла Светлана Герасимова).- Истец скрывает от суда, что монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы \\"Спорительница хлебов\\" является жилым зданием, чтобы совершить, не побоюсь этого слова, рейдерский захват здания и разогнать монастырь, - заявила адвокат опального отца Сергия.Представитель Екатеринбургской епархии, в свою очередь, не отрицал, что Николай Романов в свое время являлся строителем Среднеуральского женского монастыря и являлся его духовным наставником. Но юрист считает, что в те времена отец Сергий действовал в интересах Екатеринбургской епархии и не являлся самостоятельным лицом.В итоге суд отклонил все ходатайства юристов, представляющих интересы раскольников, и отдал права на главное здание обители Екатеринбургской епархии.До этого председатель отдела по взаимоотношениям церкви и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло рассказал о том, какие сейчас взаимоотношения с насельниками Среднеуральского женского монастыря.- Те, кто находятся сейчас в монастыре, воспринимают действия Екатеринбургской епархии, как агрессию. Они называют это захватом, хотя нельзя захватить то, что принадлежит Русской православной церкви. Земля там оформлена на митрополию, и здания там строились людьми, которые жертвовали церкви, - говорит Максим Миняйло. – На последнем суде адвокат Романова заявила, что эти средства жертвовались ему как физическому лицу. Это еще один поворот спирали лжи, которая когда-нибудь закончится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)