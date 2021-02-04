Сейчас бывший схиигумен находится в СИЗО № 4 Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Послушники опального отца Сергия (Романова) заявили о предстоящем захвате Среднеуральского женского монастыря. По словам представительницы монастыря, главная цель епархии – забрать святыни их храма.

- Екатеринбургская епархия зарегистрировала религиозную организацию «Среднеуральский женский монастырь», которую возглавила игуменья Варвара (Крыгина), сбежавшая из обители еще летом 2020 года. Мы предполагаем, что в ближайшее время ожидается силовой захват монастыря со стороны епархии, — рассказала монахиня на YouTube-канале «Среднеуральский Женский Монастырь».

Расследованием уголовного дела Сергия занимается центральный аппарат СКР Фото: ТАСС

В пресс-службе епархии подтвердили, что юридическое лицо действительно было зарегистрировано в начале 2021 года, но ни о каком захвате монастыря речи не идет.

- В свое время Среднеуральский монастырь не зарегистрировался в органах юстиции, поскольку его насельники страшились принятия налоговых документов учета и предпочитали минимизировать количество каких-либо документов. Теперь Екатеринбургская епархия приводит в должный канонический и юридический порядок статус монастыря, что обычно происходит сразу после постановления Священного Синода об открытии новой обители, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» ситуацию в митрополии.

По сведениям пресс-службы Екатеринбургской епархии, вот уже 16 лет обителью под Среднеуральском руководит игумения Варвара Крыгина. Поэтому захватывать монастырь никто не собирается.

- Екатеринбургская епархия к силовым структурам с просьбой брать штурмом монастырь не обращалась. Источник возникшей паники не имеет отношения к Екатеринбургской епархии, - отметил секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

Напомним, что штурм Среднеуральского монастыря прошел в ночь на 29 декабря прошлого года. Следственный комитет при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии и спецназа МВД задержал Сергия и этапировал в Москву.

Момент штурма кельи отца Сергия Фото: Олег ГАЛИМОВ

Басманный суд столицы арестовал раскольника на два месяца, ему предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса, в том числе – в склонении к суициду.

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