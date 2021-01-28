Сейчас в Свердловской области без маски в общественный транспорт не пускают Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Без маски нельзя! На следующей остановке выходишь! – сказал рассерженный кондуктор маршрутки № 061 школьницу, который сел на остановке у Дома кино.

В тот день 14-летний Данил действительно был без маски, торопился в школу и забыл взять дома новую. Семикласснику пришлось выйти на остановке «Трансагентство», где он в первой же Роспечати купил маску и отправился на уроки в школу № 134.

Парнишке повезло - он не опоздал к началу занятий, да и погода сейчас в Екатеринбурге радует чуть ли не плюсовыми температурами. О неприятном инциденте он рассказал родителям лишь вечером. Мать мальчика осталась недовольна решением высадить ее сына.

Александра Дмитриева признается, что разборки с перевозчиком не в ее интересах. Но на месте Данила мог оказаться любой другой ребенок.

- С этими масками все словно с ума посходили! Мы недавно переехали в другой район, но сына в другую школу переводить не стали, у него там дружный коллектив. Вот он и ездит каждое утро на маршрутке. Он каждый вечер старую маску выбрасывает, а утром берет дома из пачки новую. Но тут забыл. Неужели нужно так сразу высаживать ребенка, хоть он уже и взрослый?! Разве так можно с детьми?! – рассказала «КП» мама школьника.

Данил учится в 7 классе. Фото: предоставлено матерью

На Урале часто высаживали детей из общественного транспорта, но, как правило, из-за неоплаченного проезда (когда дети забывали Екарты или деньги – прим.ред.). Как правило, прокуратура обращает внимание на случаи, когда дети оказывались в опасности, оставшись на улице поздним вечером или в лютый мороз.

Кстати, из общественного транспорта из-за отсутствия маски могут выгнать не только ребенка, но и модель. Именно такой случай произошел с обладательницей титула «Мисс Екатеринбург 2016» Елизаветой Аниховской. Недавно красавицу высадили из междугороднего автобуса, а потом еще и штраф выписали.

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