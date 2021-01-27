Опоил психотропами и увез в лес: в Екатеринбурге «черный риэлтор» убил пенсионерку ради квартиры

Эдуард Свалявин оставил пенсионерку на Челябинском тракте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд приговорил к 15 годам «черного риэлтора». Эдуард Свалявин опоил 61-летнюю женщину психотропными веществами, а потом увез на трассу и оставил в лесу зимой. В итоге женщина умерла. Ее труп удалось найти лишь спустя несколько лет.

- В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что у Свалявина возник преступный умысел на мошенничество с квартирой стоимостью свыше 2,4 млн. рублей, принадлежащей его знакомой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого Эдуард Свалявин начал втираться в доверие к пенсионерке. Он регулярно навещал ее и помогал по хозяйству. Во время одного из своих визитов, «черный риэлтор» составил договор купли-продажи. Согласно нему, Свалявин должен был купить у пенсионерки квартиру за 2,1 млн. рублей. При этом, как уточнили в прокуратуре, реальной возможности купить недвижимость у Эдуарда Свалявина не было. Да и отдавать деньги пенсионерке покупатель не планировал.

Помимо этого, проходимец обещал устроить женщине райскую жизнь: говорил, что купит ей квартиру за границей и устроит ее там на работу.

Уговорив пенсионерку на оформление сделки, Эдуард Свалявин 27 сентября 2015 года вместе с ней приехал в ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр» в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Там он убедил женщину подписать заявление в Управление Росреестра по Свердловской области о регистрации перехода права собственности на квартиру. Но пенсионерка догадалась о преступных планах Свалявина.

- Буквально через пять дней, 2 октября 2015 года она подала в Многофункциональный центр заявление о возврате ранее поданных документов без проведения государственной регистрации, - уточнили в прокуратуре.

Но «черный риэлтор» после этого не оставил попыток заполучить желанную квартиру.

- В дальнейшем Свалявин под надуманным предлогом убедил женщину выпить повышенную дозу медицинского препарата, оказывающего психотропное воздействие на организм человека, - рассказывают в прокуратуре.

Медпрепарат вызывал помутнение сознания и дезориентацию в пространстве. Воспользовавшись этим, проходимец похитил женщину и увез ее на машине на трассу «Екатеринбург – Челябинск». Там он оставил пенсионерку, которая в этот момент находилась в беспамятстве.

Позже – когда труп пенсионерки нашли – эксперты даже не смогли назвать точную причину смерти. Так как тело женщины полностью разложилось.

После того, как Эдуард Свалявин оставил пенсионерку умирать на трассе, он пошел в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. «Черный риэлтор» через суд добился, чтобы право собственности на квартиру по улице Расточной перешло ему. Помимо этого, проходимец украл из квартиры женщины банковскую карту и снял с нее 27 тысяч рублей.

27 января 2021 года Свердловский областной суд признал Эдуарда Свалявина виновным по целому ряду уголовных статей. Среди них мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, похищение человека из корыстных побуждений, повлекшее смерть, а также оставление в опасности и кража, с причинением значительного ущерба.

- Свердловский областной суд назначил Эдуарду Свалявину наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.