С начала пандемии коронавирус на территории региона подтвердился у 67 918 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 24 января 2021 года зарегистрировали 392 новых случая заражения коронавирусом. Из них 175 заболевших зафиксировали на территории столицы Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Качканаре, Красноуральске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде и других городах Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирус на территории региона подтвердился у 67 918 человек. За это время 60 419 заразившихся новой инфекцией полностью были вылечены и выписаны из больниц. Только за прошедшие сутки с коронавирусом справились 404 человека, которых медики отправили домой.

Среди тех, кто еще продолжает получать необходимое лечение в больницах на 24 января 2021 года, состояние состояние 480 пациентов оценивается как тяжелое. 311 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 207 – на аппаратах ИВЛ.

За сутки было зарегистрировано еще 15 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии в Свердловской области от COVID-19 скончались 1 922 человека.

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