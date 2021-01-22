Коварный унитаз: 13-летняя школьница порвала сухожилия в Екатеринбургском цирке

Девочка пошла в уборную после окончания представления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский цирк выплатит компенсацию пострадавшей девочке. Ребенок получил серьезные травмы в туалете учреждения из-за скользкого пола. Девочке даже пришлось перенести операцию.

Суммарно в пользу ее семьи взыскали больше пятисот тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, 25 декабря 2019 года 13-летняя девочка вместе с мамой и родственниками пришла на новогоднее представление. После его окончания ребенок направился в туалет.

- В связи с тем, что пол в кабинке был мокрый, ребенок поскользнулся и, чтобы не упасть, облокотился на сантехническое оборудование (сливной бачок), которое упало и раскололось. Не удержавшись, девочка упала и рукой попала на осколки разбившегося сантехнического оборудования, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После ЧП в туалете девочку пришлось госпитализировать на скорой. Медики поставили ребенку диагноз: «резанная рана правой кисти с полным повреждением сухожилий поверхностного грубого сгибателей второго пальца срединного нерва». Чтобы восстановить кисть, врачам пришлось сделать девочке операцию.

После проверки прокуратура Ленинского района Екатеринбурга направила в суд иск о взыскании с Екатеринбургского Государственного цирка в пользу ребенка выплаты в качестве возмещения вреда здоровью и компенсации морального вреда.

В итоге Ленинский районный суд взыскал с цирка более 37 тысяч рублей в качестве возмещения вреда здоровью, а также 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка. Кроме того, цирк обязан выплатить 200 тысяч рублей в пользу родителей пострадавшей девочки. Решение суда уже вступило в законную силу.