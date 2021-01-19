В Екатеринбурге в столкновении маршрутки № 016 и автобуса № 24 пострадали четыре человека. По данным городского управления ГИБДД, водитель «Богдана» не рассчитал скорость и врезался в «МАЗ», который остановился в ожидании зеленого сигнала светофора. Позже выяснилось, что на микроавтобусе были установлены шины с разными рисунками протектора.- С места происшествия в лечебное учреждение доставлена 74- летняя женщина, медики скорой помощи констатировали у нее – травму головы и рваную рану верхней губы. На месте происшествия осмотрена и оказана медицинская помощь 22- летней девушке, - отмечают в ГИБДД.Кроме этого в больницу доставили двух 14-летних подростков, у одного из них перелом носа.- Автобусом «Богдан» управлял 43- летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами 17 лет. В 2020 году он 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, - добавили в Госавтоинспекции.ВАЖНОГосавтоинспекция обращается к водителям с предупреждением, что в зимний период следует быть особенно внимательными на дороге, учитывать состояние проезжей части и метеорологические условия. Необходимо воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.