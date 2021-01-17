«Огромное спасибо всем, кто болел и переживал за наш экипаж!», - так отреагировал уральский гонщик Сергей Карякин после того, как занял вместе с Антоном Власюком занял 16 место в итоговом зачете категории Т4 на ралли «Дакар-2021».Сначала экипажу Сергея Карякина удавалось оставаться в пятерке лидеров гонки. Однако на 9 этапе гонщикам пришлось потратить около трех часов на ремонт шаровой опоры, после чего уральский гонщик завершил этап.Следующий этап Карякин смог выиграть, но отставание было уже большим, поэтому войти в число лидеров на этот раз не удалось.Карякин и его команда SnagRacing принимали участие в гонках, которые прошли в Саудовской Аравии. На старте и финише уральским спортсменам разрешили поднять российский триколор.Путь домой был нелегким: «Будем в Кольцово в 4:55», - предупредил болельщиков Карякин на своей страничке в Instagram, однако его рейс из Москвы из-за сложных погодных условий задержали на час.В общей сложности в пути команда Карякина провели 17 часов. Сначала уральские участники ралли «Дакар-2021» летели рейсом из Джидды в Стамбул, затем из Стамбула в Москву, и потом уже в родной Екатеринбург.В уральской воздушной гавани спортсмена и его штурмана Антона Власюка встретили друзья.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПотратили 25 миллионов рублей на участие: Сергей Карякин о «Дакаре», доработке багги и смерти гонщика. Над автомобилем Карякина, выигравшим второе место в легендарной гонке, трудились шесть конструкторов из трех городов России (подробнее)Уральский гонщик впервые стал победителем престижного ралли «Дакар» в классе квадрациклов. 25-летний Сергей Карякин получил «Золотого бедуина» и 15 000 евро (подробнее)«Простые ребята из Екатеринбурга боролись с заводскими командами»: призер «Дакара» Сергей Карякин вернулся на Урал. Впервые в истории легендарного марафона российский экипаж занял второе место в классе багги (подробнее)