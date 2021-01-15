Отдел по расследованию особо важных дел СКР на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, который передавал взятку бывшему начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову. Сам Миронов был задержан в конце 2018 года, а после арестован. Лишь через несколько месяцев ему смягчили меру пресечения, но позже начальник СвЖД покончил с собой в Москве.- По данным следствия, в период с 2016 по 2019 годы единственный учредитель и директор коммерческих организаций незаконно передал бывшему начальнику Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей в виде оказанных услуг имущественного характера по строительству индивидуального жилого дома, расположенного в Московской области, - отмечают в Уральском следственном управлении на транспорте.Кроме этого предпринимателя обвиняют в краже щебня у РЖД на 4,5 миллиона рублей. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.СПРАВКА «КП»Алексей Миронов родился в 1964 году в Казахстане. В 1986 году он окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство». После обучения он работал на Среднеазиатской железной дороге, затем его перевели на Юго-Восточную железную дорогу.Там он дослужился до начальника службы перевозок филиала ОАО «РЖД». В 2011 году Миронов стал начальником Свердловской железной дороги. Был награжден медалями «100 лет Транссибирской магистрали», «За развитие железных дорог», знаком «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это было самоубийство»: экс-начальник Свердловской железной дороги найден мертвым в Москве. Алексей Миронов вышел из под домашнего ареста благодаря залогу в пять миллионов рублей (подробнее)