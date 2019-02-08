2019-02-08T20:06:40+03:00
Общество

Начальника Свердловской железной дороги оставили в СИЗО

Об этом сообщил его адвокат Сергей Колосовский
Лев Истомин
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Алексей Миронов просил отпустить его под подписку о невыездеАлексей Миронов просил отпустить его под подписку о невыездеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу в Ленинском районном суде Екатеринбурга на несколько часов растянулось заседание, на котором суд решал, выпустить ли из СИЗО под подписку о невыезде начальник Свердловской железной дороги Алексея Миронова или оставить его под стражей.

В самом начале заседания защитники Миронова заявили, что судья грубо нарушил права их подзащитного. Дело в том, что судья не дал времени для ознакомления с материалами следствия, которые составляют несколько сотен страниц.

- Миронов и его защита оказались в положении, в котором непонятно, в чем именно заключаются обвинения, - заявил на заседании адвокат Игорь Михайлович, после чего потребовал заменить судью.

После этого заседание закрыли от прессы, хотя защита начальника СвЖД выступила за открытый процесс. По словам Алексея Миронова, он будет тесно сотрудничать со следствием, если его отпустят под подписку о невыезде.

Защита Миронова уличила судью в нарушении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защита Миронова уличила судью в нарушенииФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я не преступник и не разбойник, чтобы сидеть в изоляторе. Прошу смягчить меру пресечения, - заявил Миронов.

Однако вечером 8 февраля судья принял решение оставить МИронова под стражей. Об этом сообщил его защитник Сергей Колосовский.

Начальника СвЖД задержали в середине декабря 2018 года, предъявив ему обвинение в получении взятки. Эпизод мог иметь место в 2015 году, когда якобы за обещание общего покровительства руководству компании «Стройтикс», выступавшей подрядчиком в СвЖД, он потребовал в 650 тысяч рублей.

Сам Алексей Миронов заявляет, что не знаком лично с людьми, написавшими на него заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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