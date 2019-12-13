Родственники экс-начальника Свердловской железной дороги, который покончил с собой, должны выплатить государству 144 миллиона рублей

Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Его обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса: «получение взятки в крупном размере», «получение взятки в особо крупном размере» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Миронова задержали еще в 2018-м году. Тогда суд отправил железнодорожника в СИЗО. По версии следствия Миронов в течение трех лет неоднократно получал взятки от директоров крупных предприятий. Среди них: ООО «Строй ТИКС», ООО «ГостСтрой» и ООО «СВСтройСервис».

- За все время он получил взяток на сумму около 20 млн. рублей, - рассказывают в Уральском СУ СКР на транспорте. – Например, обвиняемый дал незаконное указание подчиненному передать принадлежащий ОАО «Российские железные дороги» предназначенный для строительства и модернизации путей общего пользования путевой щебень ООО «СВСтройСервис» без заключения договора и оплаты. «РЖД» был причинен ущерб на сумму более 6 млн. рублей.

В начале 2019-ого его отпустили под домашний арест. А спустя несколько дней стало известно о том, что он покончил с собой в своем московском особняке в Одинцово. Его тело нашли в ванной. В доме была найдена предсмертная записка - ее нашли в столе в гостевой комнате.

«Не хочу быть опозоренным, остаюсь советским человеком. Служил на благо России», - говорилось в тексте обращения.

Уголовное дело было прекращено из-за смерти Алексея Миронова.

- На основании материалов уголовного дела к законным представителям обвиняемого и к взяткодателям в интересах Российской Федерации предъявлен иск об обращении в доход государства свыше 144 млн. рублей, законность происхождения которых документально не подтверждена, и около 20 млн. рублей, являющихся предметом взяток, - добавили в ведомстве.

СПРАВКА «КП»

Алексей Миронов родился в 1964 году в Казахстане. В 1986 году он окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство». После обучения он работал на Среднеазиатской железной дороге, затем его перевели на Юго-Восточную железную дорогу. Там он дослужился до начальника службы перевозок филиала ОАО «РЖД». В 2011 году Миронов стал начальником Свердловской железной дороги. Был награжден медалями «100 лет Транссибирской магистрали», «За развитие железных дорог», знаком «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги»

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