В Екатеринбурге возобновился судебный процесс по резонансному ДТП на улице Малышева. 4 августа 2019 года уличный художник Владимир Васильев устроил бешеные гонки по центру города, а затем протаранил ряд автомобилей на перекрестке у ТРЦ «Алатырь». В результате столкновения скончался таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров, у обоих мужчин остались маленькие дети.Изначально Васильев числился как «трезвый» водитель. Но после того, как расследованием занялся отдел по особо важным делам, сразу выяснилось – анализы были подменены. В больнице после аварии вместо Владимира мочу сдавал его отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев, занимающий пост начальника финансового отдела управления Уральского округа войск национальной гвардии РФ.По словам владельца коричневой Kia RIO, за рулем которой был Васильев младший, в ночь перед ДТП художник выпивал в компании друзей, а затем украл ключи и вместе с приятелем Глебом Березкиным отправился «за сигаретами». На камерах видеонаблюдения отчетливо видно, как иномарка на высокой скорости мчится по Малышева, в том числе и по встречной полосе. Эксперты установили – Васильев разгонялся до 150 км/ч.После допроса свидетели из числа участников вечеринки в квартире Березкина очередь дошла и до родителей подсудимого. Примечательно, что за полтора года Андрей Васильев ни разу не пришел в суд к сыну. Его явка была под вопросом, накануне силовик крайне резко высказался о своем участии в процессе.- Мне звонили, прислали сообщение. Это же не официальный документ! Я еще должен у начальника отпроситься. А что я ему скажу? Что мне СМС прислали? Придем ли мы с женой? Пока не знаю, - ответил Андрей Васильев.Заседание затянулось сразу по нескольким причинам. Сначала конвой с опозданием доставил Владимира из СИЗО, а потом самому Владимиру потребовалось время на совещание с адвокатами.Мама художника Наталья Васильева пришла вовремя, но сразу же попросила закрыть заседание в связи раскрытием персональных данных. Известно, что женщину спрашивали об обстоятельствах ночи, предшествующей аварии. Кроме этого она дала положительную характеристику своему младшему сыну.- По характеру он доброжелательный, энергичный, жизнерадостный, - сказала в суде Наталья Васильева.А вот явка отца подсудимого больше напоминала тайную операцию. Полковник Васильев был едва узнаваем в очках и маске. Жена погибшего Виталия Никифорова рассказала «КП», что мать художника отвечала на вопросы гособвинителя очень пафосно и надменно.- Я просто в шоке. Так высокомерно себя вести. Словно у нее корона на голове. Она рассказала, что ее сын учился на одни пятерки, и что 12 лет назад у него выявили повышенное внутричерепное давление, которое никак не лечили. Мать сказала, что «Он всегда был и остается для нас надеждой»., - рассказала Ирина Алферова.Отец художника Андрей Васильев и вовсе отказался от дачи показаний в отношении сына, ссылаясь на 51 статью Конституции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВиновник аварии на Малышева публично извинился перед семьями погибших мужчин (подробнее)«В ту ночь мы много пили»: как Владимир Васильев угнал Kia Rio у друга в Екатеринбурге перед смертельным ДТП (подробнее)Друзья до последнего покрывали его: подробности страшной аварии в центре Екатеринбурга от следователя СК. Уличный художник Владимир Васильев устроил ДТП, в котором погибли двое мужчин. Чтобы избежать сурового наказания, лихач вместе с отцом пытался подменить мочу для «чистых» анализов (подробнее)