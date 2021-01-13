Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение апелляции по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Ранее в расправе над Ксенией Солтановой и Натальей Кузнецовой признали виновным инженера Алексея Александрова. Жителю уральской столицы назначили пожизненный срок.Было установлено, что в конце августа 2018 года Александров пробрался на склон через лес и расстрелял красавиц из модифицированной пневматической винтовки. Алексей выпустил восемь пули, стрелять в темноте ему помогал прибор ночного видения.Как рассказал «КП» адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Ушаков, суд назначил Александрову повторную психиатрическую экспертизу.- Это было ожидаемо, учитывая, что он ведет себя по меньшей мере странно. Или просто прикидывается, - рассказал Дмитрий Ушаков. - Экспертизу проведут специалисты Свердловской областной психиатрической больницы № 6.Готовился Александров очень тщательно. В 2013 году его сняли с учета у психиатра, и он первым же делом получил разрешение на оружие. За пять лет он изучил строение винтовок и способы их модификации. Иными словами – как сделать ружье для тира с мелкими пульками пригодным для охоты на диких зверей.«Следов» он оставил крайне мало, поэтому следователям лишь оставалось ждать, когда убийца вновь себя «проявит» или засветится. Ждать пришлось почти полтора года, когда всплыла информация с форума для любителей пневматики. За три дня до убийства некто интересовался настройкой винтовки с подходящей моделью и калибром.Александрова задержали 2 декабря 2019 года, когда он вышел из дома и направился на работу. Во время следственного эксперимента он детально показал, как и где готовился к убийству. Но кого убивать – разницы не было. По его словам, приказ открыть огонь ему дала «программа возмездия, которая определила двух целей». А «вирусами» в «буфере обмена» стали школьные обиды. Мол, его били и унижали от детского сада до техникума.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУктусский стрелок рассказал матерям девушек, как убивал их дочерейВ Свердловском областном суде допросили уктусского стрелка Алексея Александрова. Обвиняемый в убийстве двух девушек объяснил мотивы своего поступка. Установлено, что инженер выпустил в Ксению Солтанову три пули, еще пять – в Наталью Кузнецову. Потом оттащил тела в чащу леса и скрылся. (Подробнее)«Он всегда был спокойным, но замкнутым»: что известно о подозреваемом в убийстве девушек на Уктусе (подробнее)Выпустил восемь пуль в головы: подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе оказался фотограф (подробнее)