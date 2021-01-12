Пресс-секретарь экс-схимонаха Сергия (Романова) Всеволод Могучев арестован еще на 15 суток. Такое решение принял Октябрьский районный суд 12 января. Могучева признали виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).Ленинский районный суд еще 30 декабря назначил соратнику Сергия пять суток ареста за неповиновение полиции, а позже этот срок увеличился до 15 суток. 12 января его должны были выпустить на свободу.Дело против Могучева возбудили 27 ноября 2020 года за то, что на своей странице в социальных сетях он выложил видеоролик, содержание которого экспертиза признала экстремистским. Именно за это он и получил дополнительные 15 суток. Постановление не вступило в законную силу.Напомним, пиарщика опального отца Сергия задержали во время штурма Среднеуральского женского монастыря 29 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоратника отца Сергия, пропавшего ночью, нашли в суде. Супруга Всеволода Могучева настаивает на том, что ему нужна медицинская помощь, но скора отказывается его увозить (Подробнее).Пиарщика опального отца Сергия признали виновным в сопротивлении полиции (Подробнее)Всеволод Могучев оказался членом масонской ложи (Подробнее)