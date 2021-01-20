Обвиняемая в убийстве Ксении Каторгиной устроила истерику в суде

На скамье подсудимых Михаил Федорович (слева), его гражданская жена Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ксении Каторгиной.

Напомним, 27-летняя екатеринбурженка пропала осенью прошлого года, после того, как отправилась продавать свою Audi Q5. Девушка пропала без вести 10 октября 2019 года, а через пять дней ее труп с ножевыми ранениями нашли в колодце на окраине Уралмаша. Вскоре сыщикам удалось задержать предполагаемых убийц Ксении. Ими оказались жители Челябинской области: ранее судимый Михаил Федорович, его гражданская жена Екатерина Меньшикова и таксист Марат Ахметвалиев.

На прошлом заседании допрашивали коллег Ксении Каторгиной. Одна из них вспомнила, как отговаривала погибшую ехать на встречу с "беременной" покупательницей.

Напомним, первое заседание по делу об убийстве Ксении выдалось довольно жарким. Процесс начался с неожиданного признания Михаила Федоровича, который заявил, что не доверяет своему адвокату и попросил судью Александра Ладина заменить ему защитника. Правда, позже он от этого требования он отказался. Федорович постоянно пытался перекладывать вину на своего подельника Марата Ахметвалиева, а Екатерина Меньшикова заявила, что ее избили во время задержания.

Федоровичу и Ахметвалиеву грозит пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заседание началось с рассмотрения ходатайства подсудимой Екатерины Меньшиковой. Она попыталась отказаться от адвоката и заявила, что будет защищать себя самостоятельно.

- Я буду сама представлять свои интересы, - заявила Екатерина Меньшикова. - Ещё раз, мы либо рассматриваем вопрос отвода конкретного адвоката, либо вам вообще не нужен адвокат и вы будете сама себя защищать? - уточнил судья Александр Ладин.

- Да, я буду сама себя защищать, - ответила Екатерина Меньшикова. Интересно, что перед этим Екатерина Меньшикова говорила, что не имеет высшего образования, поэтому не до конца понимает юридические термины.

Гособвинитель обратил внимание на это противоречие и попросил судью не удовлетворять ходатайство подсудимой. В итоге Александр Ладин принял решение не разрешать Екатерине Меньшиковой самостоятельно себя защищать.

Тогда подсудимая решила отказаться от адвоката Татьяны Новоселовой, которая защищает её в данный момент.

- Не складываются у нас отношения. Не слышим мы друг друга. Адвокат должен помогать своим подзащитным, - объяснила свои требования подсудимая. Она добавила, что в будущем собирается нанять адвоката за деньги, а не по назначению, как в нынешнем случае.

Гражданский муж Екатерины Меньшиковой в этот момент неожиданно решил подключиться к обсуждению.

- Ваша честь, я хотел бы извиниться за свою супругу. Адвоката менять не надо, все хорошо. Катя, извинись! - обратился подсудимый к своей гражданской жене. - Федорович! Кто вам разрешил обращаться к участникам процесса и говорить без разрешения судьи? - в очередной раз сделал замечание подсудимому Михаилу Федоровичу.

У Ксении осталась дочка и пожилая мама

Судья ненадолго удалился в совещательную комнату, а потом приняла решение - отказать Екатерине Меньшиковой в удовлетворении её ходатайства. Таким образом, у единственной женщины в банде остался прежний адвокат.

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