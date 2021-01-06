Православные верующие Екатеринбурга празднуют Рождество. Торжество, как и полагается, началось в полночь 7 января с Рождественских богослужений в храмах. Одна из ключевых служб прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Ее здесь провел новый митрополит Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг.К слову, сам глава епархии ранее выражал надежду, что на Рождественском богослужении прихожане все-таки будут соблюдать меры предосторожности, вызванные пандемией коронавируса. Поводом к тому стали две службы в Храме-на-Крови, которые прошли 13 и 27 декабря. На снимках облетевших тогда Интернет, было видно, что многие прихожане стояли на службе без масок и не соблюдали социальную дистанцию.И, похоже, это подействовало. Во всяком случае маски в этот раз можно было увидеть на многих прихожанах. Кроме того, на входе всех встречало объявление, призывающее соблюдать правила безопасности: стоять строго на разметке, чтобы соблюдать социальную дистанцию, при входе в храм обрабатывать руки дезинфицирующим раствором и надевать маски. Сама разметка была сделана в виде сетки из белых кругов на полу.Среди первых лиц города, посетивших службу, был Алексей Орлов, временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга. Еще до службы он поздравил жителей города с Рождеством.- Во все времена на Руси Рождество для всех христиан является символом мира, искренности, добродетели, согласия и любви к ближнему, по-особому заостряет наше внимание на делах и поступках, - сказал Алексей Орлов. - Особенно это важно сейчас, когда общество консолидировалось, чтобы победить пандемию и достойно справиться с ее последствиями.