30 декабря Свердловский областной суд принял решение отпустить на свободу арестованного на пять суток помощника отца Сергия (Николая Романова).Выпустить Могучева должны были в зале суда, но его супруга по имени Алена говорит, что на свободу ее муж так и не вышел. У входа в спецприемник в районе Елизавет девушка записала видеообращение, в котором рассказала о сложившейся ситуации.- В 22:30 я нахожусь по адресу6 Елизаветинское шоссе, 19, ожидаю своего мужа с 19:30. Но до сих пор его не выпускают. Областным судом было принято решение отпустить Всеволода из заключения. Но, как мы видим, его никто не отпускает, и мы не знаем, где он, - говорит Алена, добавляя, что судья не выдал решение об отмене ареста адвокату Могучева.На просьбы открыть дверь и впустить в спецприемник, сотрудники учреждения никак не реагируют.Напомним, что помощника бывшего схиигумена Сергия арестовали на пять суток 29 декабря. Такую меру пресечения выбрал Ленинский районный суд Екатеринбурга. Новый год Всеволод Могучев должен был встретить в спецприемнике, но на следующий день другая инстанция – Свердловский областной суд принял решение отпустить Могучева на свободу. Где он сейчас – непонятно.По словам сторонников отца Сергия, в квартире Могучева силовики устроили обыск. Сам Сергий (Николай Романов) арестован и находится в Москве. В СИЗО он объявил голодовку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)