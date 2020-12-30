Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о состоянии семимесячной малышки Полины из Карпинска. Ребенок стал известен на всю страну как «девочка из шкафа» этой осенью, истощенную кроху нашли в квартире 37-летней Юлии Зыковой.К пяти месяцам жизни Полина весила всего 3 100 граммов, кроху на вертолете доставили в Областную больницу № 1. А нерадивую мамашу отправили в психоневрологический стационар, чтобы врачи могли сделать заключение о ее вменяемости. Сейчас женщина находится под домашним арестом в ожидании суда, ей грозит срок по обвинению в покушении на убийство.- Она сейчас в доме ребёнка в Екатеринбурге, куда её выписали из больницы. Со здоровьем у девочки всё в порядке, и это – прекрасная новость. Рядом с малышкой постоянно находится волонтёр. Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая. То, как она набирает вес, активно развивается – вызывает только радость, - написала в своем Instagram Анна Кузнецова.По словам омбудсмена, Полина будет находиться в Доме ребенка до окончания суда над нерадивой мамашей. В декабре экспертиза подтвердила, что именно Зыкова является кровной матерью ребенка. Лишь потом станет известна дальнейшая судьба девочки, при этом многие семьи со всей страны выражают готовность удочерить малышку. Но в приоритете будет стоять бабушка Полины, которая уже взяла под опеку ее старшего брата и сестру.- Пока продолжается следствие по уголовному делу, обвиняемой по которому проходит мать малышки, вопрос о том, что ждет девочку дальше, остается открытым. Мы внимательно следим за этой ситуацией, - добавила Анна Кузнецова.Кстати, родной отец Полины заявлял, что не знал о существовании малышки. Однако при первой же возможности отрекся от нее и написал согласие на передачу девочки родственникам бывшей жены.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа неделю набрала 300 граммов: врачи рассказали, в каком состоянии «девочка из шкафа» встречает первую зиму. Малышка Полина из Карпинска, которую спасли от матери, державшей ее в шкафу, продолжает набирать вес (подробнее)«Отец не признавал ребенка»: соседи рассказали о женщине, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Репортаж из Карпинска, где произошел шокирующий случай (подробнее)«Меня выставили кукушкой»: женщина, спасшая малышку из Карпинска, которую полгода держали в шкафу, пожаловалась на травлю. Сейчас Ирина (имя изменено) намерена обращаться в прокуратуру за помощью (подробнее)