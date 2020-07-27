2020-07-27T14:55:00+03:00
Общество

«Увидел неподвижное тело на дне»: полицейский из Каменска–Уральского спас ребенка на челябинском озере

Лейтенант Римас Субачюс в это время отдыхал с семьей, когда увидел, что мальчику требуется помощь
Юлия СТАЛИНА
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Позже родители мальчика встретились с полицейским, чтобы отблагодарить его. Фото: предоставлено МО МВД России "Каменск-Уральский".Позже родители мальчика встретились с полицейским, чтобы отблагодарить его. Фото: предоставлено МО МВД России "Каменск-Уральский".
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Лейтенант полиции из Свердловской области стал настоящим героем: Римас Субачюс спас из воды тонущего ребенка. Трагедия едва не случилась на берегу озера под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Римас Субачюс служит в ДПС города Каменска – Уральского. 18 июля мужчина отдыхал на берегу озера. Вместе со своими детьми Римас купался, когда случайно увидел в воде неподвижное тело. Оно было на дне и в пяти метрах от полицейского.

- Доли секунды потребовалось офицеру с тринадцатилетним стажем службы, чтобы оценить ситуацию и предпринять меры. Из воды полицейский поднял ребенка 4,5 лет, находившегося без сознания, вынес его на берег, где до приезда врачей оказывал первую помощь с двумя гражданами, у которых имелось медицинское образование. Мальчика доставили в местную больницу, где он в настоящее время проходит лечение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Позже выяснилось, что ребенок отдыхал на озере вместе с мамой. Семья тоже оказалась из Каменска-Уральского. Позже с полицейским лейтенантом Субачусом встретился папа и дедушка спасенного мальчика. Родственники поблагодарили полицейского за спасение малыша.

- Они обменялись номерами телефонов, чтобы информировать полицейского о здоровье ребенка, - добавили в пресс-службе.

Сейчас в ОВД решается вопрос о поощрении инспектора ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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