«Увидел неподвижное тело на дне»: полицейский из Каменска–Уральского спас ребенка на челябинском озере

Лейтенант полиции из Свердловской области стал настоящим героем: Римас Субачюс спас из воды тонущего ребенка. Трагедия едва не случилась на берегу озера под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Римас Субачюс служит в ДПС города Каменска – Уральского. 18 июля мужчина отдыхал на берегу озера. Вместе со своими детьми Римас купался, когда случайно увидел в воде неподвижное тело. Оно было на дне и в пяти метрах от полицейского.

- Доли секунды потребовалось офицеру с тринадцатилетним стажем службы, чтобы оценить ситуацию и предпринять меры. Из воды полицейский поднял ребенка 4,5 лет, находившегося без сознания, вынес его на берег, где до приезда врачей оказывал первую помощь с двумя гражданами, у которых имелось медицинское образование. Мальчика доставили в местную больницу, где он в настоящее время проходит лечение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Позже выяснилось, что ребенок отдыхал на озере вместе с мамой. Семья тоже оказалась из Каменска-Уральского. Позже с полицейским лейтенантом Субачусом встретился папа и дедушка спасенного мальчика. Родственники поблагодарили полицейского за спасение малыша.

- Они обменялись номерами телефонов, чтобы информировать полицейского о здоровье ребенка, - добавили в пресс-службе.

Сейчас в ОВД решается вопрос о поощрении инспектора ДПС.