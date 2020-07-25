2020-07-25T15:07:04+03:00
Общество

«Уже в Саратове»: житель Нижнего Тагила превратил инвалидное кресло в байк и отправился в Крым

Необычное транспортное средство способно разгоняться до 40 километров в час
Евгений СТОЯНОВ
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Сергей сам сконструировал и собрал необычное транспортное средство. Фото: страница Сергея Москаленко во "Вконтакте"Сергей сам сконструировал и собрал необычное транспортное средство. Фото: страница Сергея Москаленко во "Вконтакте"
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Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко рассказал, как проходит его поездка до Крыма на байке-коляске. Шесть лет назад из-за заболевания Сергей оказался прикован к инвалидному креслу. Но это не помешало тагильчанину продолжить жить активно. Раньше Сергей работал электриком. Специальные знания помогли ему сконструировать байк-коляску. Сергей установил на свое инвалидное кресло электропривод. Теперь импровизированный мотоцикл способен разгоняться до 40 километров в час.

Уралец за 40 лет жизни ни разу не видел моря. Чтобы это исправить тагильчанин решил отправиться в путешествие. Он выехал из Нижнего Тагила в Крым в начале июля.

Сергей останавливается в понравившихся городах. Здесь он в Самаре. Фото: страница Сергея Москваленко во "Вконтакте"

Сергей останавливается в понравившихся городах. Здесь он в Самаре. Фото: страница Сергея Москваленко во "Вконтакте"

- Путешествие – отличное. Я ни о чем не жалею, все шикарно. Сейчас я уже в Саратове. Здесь меня встретила замечательная девушка по имени Лариса, которая приютила меня на своей свободной квартире, - рассказал «КП» Сергей Москаленко.

Тагильчанин не придерживается четкого графика и останавливается в городах, которые ему нравятся. Иногда на ночлег его пускают местные жители, а иногда Сергей ночует в палатке, которую он взял с собой. Большинство людей относятся к байкеру доброжелательно, хотя иногда встречаются и трудности. Например, в одном кафе Сергея отказались обслуживать. Но уральца это не расстроило.

Уралец отправился в путешествие, чтобы исполнить давнюю мечту. Фото: страница Сергея Москваленко во "Вконтакте"

Уралец отправился в путешествие, чтобы исполнить давнюю мечту. Фото: страница Сергея Москваленко во "Вконтакте"

- Все люди помогают за исключением единичных случаев, но я рад и им. Например, в следующем кафе я очень вкусно поел, не факт, что в предыдущем было бы также вкусно, - размышляет Сергей Москаленко. - Всем людям, которые мне помогают, огромное спасибо!

Путешествие продлится около полутора месяцев. Хотя точных дат Сергей не придерживается и останавливается в понравившихся ему городах.

С собой, помимо остальных вещей, Сергей взял палатку, надувной матрас и газовую горелку. Поэтому иногда тагильчанин останавливается на ночлег на улице, но чаще Сергея на ночлег пускают местные жители. О своих приключениях уралец рассказывает у себя на странице в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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