2020-07-23T16:46:04+03:00
Общество

Уходя от погони, «уральский шумахер» нарушил ПДД на 116 тысяч рублей

Сбегал от сотрудников ГИБДД молодой человек на машине деда
Алина СУРИНА
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Сотрудникам ГИБДД пришлось преследовать молодого человека, проигнорировавшего требование об остановкеСотрудникам ГИБДД пришлось преследовать молодого человека, проигнорировавшего требование об остановкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Водитель ВАЗ-21154 в воскресенье вечером, 12 июля решил погонять на своем автомобиле по городу Заречному. Машину он без спроса решил позаимствовать у деда. Молодой человек взял ключи, которые находились в свободном доступе, и поехал кататься по городу. На дороге он привлек внимание сотрудников ГИБДД. Когда инспекторы потребовали остановить автомобиль, 20-летний молодой человек не выполнил этого требования и только сильнее стал жать на газ. Во время погони он нарушил 26 правил дорожного движения: 18 раз допустил выезд на полосу встречного движения, еще 5 раз проехал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, 3 раза нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

- В ходе преследования правонарушитель неоднократно нарушал Правила дорожного движения, тем самым создавая непосредственную опасность жизни и здоровью других водителей и пешеходов. На неоднократные требования об остановке он не реагировал. В поселке Белоярский нарушитель бросил автомобиль на дороге и скрылся, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Молодого человека нашли и доставили в отделение Госавтоинспекции Заречного. Там сотрудники ГИБДД выяснили, что молодой человек не имел водительского удостоверения. В феврале его уже привлекали к административной ответственности за управление без прав, тогда ему назначили штраф в размере 5000 рублей. Через два месяца его опять задерживали, но уже в состоянии опьянения, тогда судья вынес решение об аресте сроком на 10 суток.

Молодой человек в Заречном нарушил ПДД 26 раз.Видео: ГИБДД Свердловское области

Личность молодого человека быстро установили и доставили его в отделение Фото: ГИБДД Свердловской области

Личность молодого человека быстро установили и доставили его в отделение Фото: ГИБДД Свердловской области

Помимо назначенных штрафов за нарушения ПДД в отношении водителя составлены административные материалы за управление без водительского удостоверения, за неиспользование ремня безопасности, за невыполнение законного требования сотрудникам полиции об остановке и за нарушение правил остановки транспортного средства. В отделении на нарушителя составили 30 административных материалов на общую сумму 116 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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