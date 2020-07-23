Уходя от погони, «уральский шумахер» нарушил ПДД на 116 тысяч рублей

Водитель ВАЗ-21154 в воскресенье вечером, 12 июля решил погонять на своем автомобиле по городу Заречному. Машину он без спроса решил позаимствовать у деда. Молодой человек взял ключи, которые находились в свободном доступе, и поехал кататься по городу. На дороге он привлек внимание сотрудников ГИБДД. Когда инспекторы потребовали остановить автомобиль, 20-летний молодой человек не выполнил этого требования и только сильнее стал жать на газ. Во время погони он нарушил 26 правил дорожного движения: 18 раз допустил выезд на полосу встречного движения, еще 5 раз проехал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, 3 раза нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

- В ходе преследования правонарушитель неоднократно нарушал Правила дорожного движения, тем самым создавая непосредственную опасность жизни и здоровью других водителей и пешеходов. На неоднократные требования об остановке он не реагировал. В поселке Белоярский нарушитель бросил автомобиль на дороге и скрылся, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Молодого человека нашли и доставили в отделение Госавтоинспекции Заречного. Там сотрудники ГИБДД выяснили, что молодой человек не имел водительского удостоверения. В феврале его уже привлекали к административной ответственности за управление без прав, тогда ему назначили штраф в размере 5000 рублей. Через два месяца его опять задерживали, но уже в состоянии опьянения, тогда судья вынес решение об аресте сроком на 10 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792237" frameborder="0"></iframe> Молодой человек в Заречном нарушил ПДД 26 раз.Видео: ГИБДД Свердловское области

Личность молодого человека быстро установили и доставили его в отделение Фото: ГИБДД Свердловской области

Помимо назначенных штрафов за нарушения ПДД в отношении водителя составлены административные материалы за управление без водительского удостоверения, за неиспользование ремня безопасности, за невыполнение законного требования сотрудникам полиции об остановке и за нарушение правил остановки транспортного средства. В отделении на нарушителя составили 30 административных материалов на общую сумму 116 800 рублей.