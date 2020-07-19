2020-07-19T12:48:19+03:00
Происшествия

«Ребенка вместе с креслом буквально выбросило из машины»: под Екатеринбургом таксист уснул и попал в аварию

В ДТП серьезно пострадал его 6-летний пассажир
Данил СВЕЧКОВ
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В аварии пострадал водитель и 6-летний ребенок. Фото: УГИБДД по Свердловской областиВ аварии пострадал водитель и 6-летний ребенок. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В Режевском районе произошла авария, в которой серьезно пострадал ребенок, сидевший в такси. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Авария произошла на 72-м километре дороги «Екатеринбург - Реж - Алапаевск».

- Водитель автомобиля такси марки «Дэу Нексия» допустил съезд с проезжей части дороги влево по ходу движения, в результате чего автомобиль перевернулся и опрокинулся, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - В момент ДТП в автомобиле находились два пассажира - отец с 6-летним сыном возвращались из Екатеринбурга в Реж.

У мальчика врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваные раны и перелом свода черепа. Сначала его увезли в больницу Режа, но затем перенаправили в Екатеринбург в ДМБ №9. Таксист также пострадал и с травмами был госпитализирован в больницу.

Детское кресло с мальчиком не было зафиксировано в салоне и буквально вылетело из машины. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Детское кресло с мальчиком не было зафиксировано в салоне и буквально вылетело из машины. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Ребенок в автомобиле находился на заднем пассажирском сидении слева, в детском удерживающем устройстве, которое было не зафиксировано в салоне автомобиля, также мальчик не был пристегнут ремнями безопасности должным образом, - добавляют в ГИБДД. - Это стало причиной того, что ребенка вместе с креслом буквально выбросило из автомобиля на несколько метров.

Сам отец ребенка рассказал, что заказал такси в Екатеринбурге и в дороге заснул. А проснулся он лишь в момент сильного удара. Когда он открыл глаза, то понял, что машина находится в кювете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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