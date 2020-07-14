Под Екатеринбургом водитель МАЗ протаранил Opel с малышом

В Среднеуральске сегодня вечером водитель МАЗ протаранил Opel, в котором находился ребенок. Мужчина, находившийся за рулем грузовика влетел в иномарку на железнодорожном переезде на улице Железнодорожников, 30.

- Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель автомашины МАЗ, двигаясь со стороны поселка Исеть при совершении поворота направо на переулок Безымянный допустил столкновение с автомашиной Опель, двигавшейся во встречном направлении, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: Группа ВКонтакте Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район

Фото: Группа ВКонтакте Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район

В аварии пострадали три человека, находившиеся в иномарке. У женщины медики диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина-водитель с такими же травмами и переломом ребер был госпитализирован. У четырехлетней девочки диагностировали резаные раны. По словам сотрудников госавтоинспекции, малышка находилась во время ДТП на заднем пассажирском сидении в детском кресле. Благодаря этому серьезных травм удалось избежать.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД. Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, личности пострадавших и опрашивают очевидцев. Движение на данном участке временно ограничено.