«От вида кровь стынет в жилах»: на Урале в реке обнаружили расчлененные трупы собак

Вечером 10 июля в Краснотурьинске местная жительница, которая прогуливалась вдоль реки Турьи, наткнулась на жуткую находку, от которой кровь стынет в жилах. В воде лежали трупы дворовых собак – у кого-то из них были отрублены лапы и морды, у кого-то тела были перемотаны веревками или проволокой. Женщина сразу же пошла в полицию.

- Да, к нам действительно обратилась местная жительница, где-то в 19:40. Рассказала, что обнаружила на водоеме такое страшное зрелище. В настоящее время мы проводим проверку, - подтвердили информацию «КП-Екатеринбург» в полиции Краснотурьинска. – Пока больше мы ничего не можем сказать.

Одного пса удалось опознать - им оказалась местная дворняжка по кличке Арчи. Фото: сообщество "Инцидент Краснотурьинск"

Местная жительница рассказала о произошедшем в сообществе «Инцидент Краснотурьинск». Одного пса, по ее словам, удалось опознать – им оказался трехлетний дворняжка по кличке Арчи, любимец всех местных жителей. «Жил он напротив магазина, когда люди обращали на него внимание – заваливался на спину, чтобы почесали пузико», - вспоминает женщина.

- Арчи был спокойным и мирным, этакий большой добряк, людей просто обожал. Был кастрирован и привит, в соответствии с действующим законодательством, - рассказывает местная жительница. – Мысль о том, как можно такое сотворить с ним – просто не укладывается в голове.

Другие местные жители решили составить и послать обращение в ГУ МВД по Свердловской области с требованием провести проверку и найти тех, кто убил собак.