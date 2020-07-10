«Скулил и беспомощно бил лапами»: в Екатеринбурге автоледи на несколько часов закрыла в багажнике лабрадора

Жара в Екатеринбурге стоит уже неделю. Спасаться от тридцатиградусного зноя тяжело людям, а какого в такую погоду животным? История, которая случилась 8 июля в уральской столице, повергла в шок жителей города. Автоледи оставила на несколько часов в закрытой машине лабрадора. Собаку пришлось спасать случайным прохожим.

Это произошло на Ленина,5 в прошлую среду. К местному жителю Александру, который работает в этом здании, подошел коллега и рассказал о собаке, запертой в машине.

- Возле нашей работы была припаркована BMW, а внутри на заднем сидении собака. На улице плюс тридцать, окна закрыты. Сначала пес скулил и беспомощно бил лапами, а потом уже смирился. Слюни по всему салону. Собаке было плохо, - рассказывает Александр, который стал очевидцем происходящего.

Пса поливали водой, но он уже был обездвижен. Фото: предоставлено читателем "КП"

Вокруг машины столпились люди. Александр вместе с коллегой пинали по колесам иномарки, думали так хозяин автомобиля объявится. Потом мужчины обзвонили все квартиры рядом стоящего дома, чтобы узнать владельца собаки. Но поиски не увенчались успехом. Помогли прохожие девушки, которые тоже работали поблизости. Они умудрились узнать через своих знакомых в ГИБДД номер телефона водителя. Ей оказалась женщина.

- Когда мы ей позвонили, она ответила «не переживайте, он привык сидеть в машине», но нам удалось ее уговорить выйти. Она была безразлична к тому, что происходит. Мы подбежали к багажнику, начали поливать собаку водой. Она поливала собаку водой. Но он все лежал обездвиженный, - продолжает наш собеседник.

Очевидцы утверждают, пес провел в заточении больше двух часов. Когда его уже вызволили на воздух, мужчины уговаривали автоледи отвезти собаку к ветеринару. А та не соглашалась - мол, с животным все в порядке. Вечером того же дня хозяйка лабрадора все-таки обратилась к врачам. Позже спасатели пса узнали, что тот скончался на следующее утро. Всю ночь у животного была температура 40 градусов и врачи не смогли ничего сделать.

- Лабрадор просто сгорел за одну ночь. Температура была под 40, - добавил Александр. - Хотелось бы привлечь хозяйку собаки к ответственности за жестокое обращение с животными. Но я сам юрист и понимаю, что это все пустая трата времени. Доказать, что женщина навредила ему намерено, очень сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789805" frameborder="0"></iframe> Лабрадор оставленный в машине умер от теплового удара.Видео: читатель кп

В ветеринарной клинике, куда привезли собаку, отказались комментировать ситуацию. Но мы поинтересовались у специалиста о том, какие последствия могут быть, если надолго оставить животное на жаре.

- Оставлять собаку или любого другого животного в плохо проветриваемом помещении, это может быть багажник или машина, тоже, что человека запереть в бане. Температура на солнце нагревается каждые пятнадцать минут. Животное получит тепловой удар, что и произошло в данном случае. Этого нельзя делать в жару. Можно, если температура на улице ниже двадцати градусов. Но и в таком случае с собакой или кошкой должен остаться внутри человек, который будет контролировать температуру. Еще зависит от породы, например, собаки с вытянутой мордой, могут провести больше времени при повышенных температурах, - пояснила Наталья Черемицына, ветеринар Центра реабилитации животных при Уральском государственном аграрном университете.