Газовики готовят Екатеринбург к зиме

У специалистов «Екатеринбурггаза» – жаркая пора: полным ходом в столице Урала идет летняя ремонтная кампания на газовых сетях в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Несмотря на пандемию, все плановые мероприятия должны быть выполнены газовиками точно в срок.

На этой неделе специалисты Производственного управления-2 провели работы в Кировском районе: на участке газопровода по ул. Высоцкого-Сыромолотова осуществлена замена старого отключающего устройства (газовой задвижки) на современный шаровой кран подземного исполнения.

А по ул. Студенческая, 47 произведена замена шкафного газорегуляторного пункта. Благодаря этим работам повышена надежность газоснабжения жилых домов Кировского района.

- Сейчас нам важно выполнить все плановые мероприятия, проверить газовое хозяйство и заменить оборудование с вышедшим сроком годности. В этом году, несмотря на особый режим, мы не выбиваемся из рабочего графика: в Верх-Исетском и Кировском районах уже заменили три газорегуляторных пункта, два из них – шкафного типа, и еще предстоит замена трех подобных ШРП. Обновление газового оборудования подготовит город к зиме и поможет обеспечить бесперебойную подачу газа в дома жителей, на социально значимые объекты Екатеринбурга, - рассказывает главный инженер ПУ-2 «Екатеринбурггаз» Дмитрий Цветков.