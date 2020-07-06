Что такое образовательная программа «Будущее Белой металлургии»?

Для тех, кого сейчас волнует этот вопрос, «Комсомольская правда» подготовила ликбез по образовательной программе Группы ЧТПЗ

ОБРАЗОВАНИЕ С НЕМЕЦКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

«Будущее Белой металлургии» – это программа Группы ЧТПЗ по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для предприятий компании, а также для металлургической и машиностроительной отраслей российской промышленности. Программа с 2011 года реализуется в формате государственно-частного партнерства в Свердловской области на базе Первоуральского металлургического колледжа.

Студенты программы завоевали 169 медалей разного уровня в международных чемпионатах профессий по методике WorldSkills. Фото: пресс-служба группы ЧТПЗ

Выпускники программы – настоящие мастера своего дела. На протяжении всего курса обучения они практикуются под шефством опытных наставников. Обучение основано на модели практико-ориентированного дуального образования: 40% времени занимает теория, 60% — отведено занятиям на современных учебно-производственных комплексах и практике. За основу взята немецкая дуэльная система образования, которая дает хорошие результаты. За годы действия программы студенты завоевали 169 медалей разного уровня в международных чемпионатах профессий по методике WorldSkills.

В 2020 году выпуск программы «Будущее Белой металлургии» продемонстрировал по-настоящему «золотые» результаты, установив рекорд по количеству красных дипломов. С отличием в этом году программу завершили 18 человек.

УЧИТЬСЯ ВЫГОДНО

Студенты программы получают образование только по актуальным специальностям. Причем сразу осваивая 3-4 профессии. После выпуска им не нужно искать работодателя и проходить конкурс, чтобы получить работу. Их уже ждут на производствах Группы ЧТПЗ. Для молодых людей призывного возраста предусмотрена возможность пройти военную службу в подшефной воинской части «Горный Щит».

Для молодых людей призывного возраста предусмотрена возможность пройти военную службу в подшефной воинской части «Горный Щит». Фото: пресс-служба группы ЧТПЗ

Будущие белые металлурги в Первоуральске также могут заключить целевой договор с компанией и получать повышенную стипендию, которая зависит от качества обучения и достигает 5000 рублей. Для учеников предусмотрены дотации на питание, оплачиваемая практика на 3 и 4 курсах, бесплатные занятия в кружках технического творчества, посещение факультативов по промышленной робототехнике, механике и монтажу, электромонтажу, реверсивному инжинирингу в Образовательном центре Группы ЧТПЗ.

И это еще не все. Студенты программы могут бесплатно посещать фитнес-залы предприятий Группы, участвовать в знаковых мероприятиях компании. Ребята неоднократно выступали в качестве волонтеров на «Иннопроме», Петербургском международном экономическом форуме и других крупнейших международных событий.

А ЧТО ДАЛЬШЕ

За годы действия программы ее выпускниками в Свердловской области стали почти тысяча человек, большинство из которых строят успешную карьеру в Группе ЧТПЗ.

Компания делает акцент на внедрение передовых технологий и поощряет стремление своих сотрудников совершенствовать hard и soft skills. Поэтому тем, кто нацелен на получение высшего образования, предоставляется возможность заключить договор с работодателем и поступить на базовую кафедру в Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Ельцина.

КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ

В этом году подать заявление можно в онлайн-формате в личном кабинете абитуриента. А затем до 15 августа принести или отправить почтой оригиналы документов. Зачисление будет производиться на основе среднего балла школьного аттестата.

Уточнить подробности по телефону приемной комиссии корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» в Первоуральске: 8 (3439) 638430.