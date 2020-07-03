Второй этап опрессовок 2020 в Екатеринбурге: график

Стало известно, когда в Екатеринбурге начнется второй этап опрессовок. Энергетики объявили гидравлические испытания теплосетей с 6 по 8 июля 2020 года. В это время в квартирах у жителей города возможно отключения горячей воды, либо понижение температуры и напора.

Публикуем график второго этапа опрессовок в Екатеринбурге:

– с 23:00 6 июля 2020 года до 07:00 7 июля 2020 года проводятся гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей;

– с 23:00 7 июля 2020 года до 07:00 8 июля 2020 года проводятся гидравлические испытания подающих магистральных и распределительных тепловых сетей;

– с 23:00 8 июля 2020 года до 07:00 9 июля 2020 года проводятся гидравлические испытания подающих магистральных и распределительных тепловых сетей.

После того, как гидравлические испытания закончатся, горячая вода будет поступать в прежнем режиме.

Мэрия просит владельцев зданий, тепловых сетей и пунктов отключить отопление, подачу горячей воды и вентиляцию. А владельцам складов и подвалов организовать дежурства в период испытаний.

В случае утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС АО «ЕТК»); 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»); 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).