На расстоянии двух метров и в масках: школьники Екатеринбурга начали сдавать ЕГЭ

- Эх, вот бы отменили все экзамены, - мечтают многие школьники и студенты.

Но в этом году даже пандемия коронавируса не позволит сбыться этому желанию. Не смотря на то, что старшеклассники не учились практически с апреля и даже уже получили аттестаты, ЕГЭ никто не отменил. Немного поменялись правила, в обязательном порядке школьники сдают только русский язык, остальные предметы по желанию ученика. Сегодня, 3 июля, в Свердловской области начали первое тестирование. Рассказываем, как это было.

На входя измеряют температуру.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На входе в школу вроде все как обычно: тут вам и рамка, и охранник. Только ты переступаешь порог рамки, сотрудник учреждения, который стоит в маске и перчатках, обрабатывает вам руки антисептиком.

- А теперь давайте измерим температуру, - командует еще одна женщина в маске и с бесконтактным термометром в руках.

Детям можно сидеть без маски.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если температура в норме, выпускника запускают внутри. Если нет, отправляют домой. Сдать ЕГЭ он сможет только в конце июля. Справки об отсутствие коронавируса не спрашивают, маски надевают тоже по желанию.

Старшеклассница Елизавета Расаева сегодня пишет литературу. Этот предмет ей нужен, чтобы поступить на филологию или лингвистику. Девушка признается, вместе с одноклассниками переживала перед ЕГЭ. Говорит пугала неизвестность, были не ясны сроки проведения экзамена. Но зато самоизоляция наоборот положительно сказалась на подготовке.

- Мне было и сложно и легко, потому я могла сама выбирать, какие темы нужно подтянуть. В школе обычно проходим более общие темы. Пандемия тут хорошо сказалась, потому что из-за нее нельзя было выходить из дома. Приходилось готовиться, - отметила Елизавета.

За порядком следят наблюдатели.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году сдавать экзамены захотели 20 тысяч школьников из Свердловской области. Среди них есть выпускники прошлых лет. Сегодня первое тестирование: литература, география и информатика. За тем, чтобы ученики не толпились следят члены комиссии. Чтобы разбить потом детей, в пункте приема сделали два входа. По полу расчертили специальную разметку, на стенах повесили дозаторы с санитайзеры и бактерицидные лампы. На все это для школ из областного бюджета потратили 46 миллионов рублей.

3 июля первый экзамен для свердловских выпускников.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В этом году мы по рекомендации Рособрнадзора соблюдаем требования не только в объективности проведения экзамена, но и всех санитарных гигиенических требований. Сегодня первый день основного этапа и в Свердловской области открыли 146 пунктов проведения экзамена. Литературу, географию и информатику выбрали 5,5 тысяч ребят. Вчера пункты были продезинфицированы, были организованы все мероприятия по обеспечению медицинской оборудованию и средствами индивидуальной защиты, - сказал Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788487" frameborder="0"></iframe> Как школьники Екатеринбурга сдают ЕГЭ в период пандемии коронавируса.Алексей БУЛАТОВ

В аудиторию школьникам разрешают взять только ручку. Все остальные личные вещи просят сдать перед кабинетом. Из-за пандемии выпускников рассаживают на расстоянии двух метров. Поэтому сдающих пришлось рассадить в несколько классов. За безопасностью и нарушениями следят члены комиссии, есть и видеокамеры. Сам экзамен длится до трех часов. Выходить можно в туалет или попить воды. Тесты печатают прямо в аудитории, а готовые работы сразу же отправляют на проверку.

- Пандемия не повлияла на количество пунктов приема экзамена. В этом году их столько же как и в прошлом. Единственное, что нам пришлось растянуть прием русского языка на два дня, - добавил министр образования.

Отметим, следующий экзамен свердловские выпускники напишут 6 июля. Сдавать школьники будут русский язык.