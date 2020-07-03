С 6 июля в Екатеринбурге возобновляют работу все детские сады

Родителям Екатеринбурга, которые последние три месяца ломали голову, куда пристроить маленького ребенка в будние дни, можно выдохнуть. Департамент образования городской администрации объявил, что со следующего понедельника, 6 июля, все муниципальные детские сады Екатеринбурга начнут работать в штатном режиме. Но есть нюансы. Во-первых, заполняемость их должна ограничиться 50%. Во-вторых, не откроются те детские сады, которые закрыты на проведение ремонта при подготовке к новому учебному году.

- Для организации работы детских садов в штатном режиме руководителям детских образовательных учреждений необходимо оборудовать входные помещения антисептиками для обработки рук, ежедневно измерять температуру тела у работников, родителей и детей при входе в здание, - уточняют в Департаменте образования. - Необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания для работников, обеспечить помещения рециркуляторами воздуха для регулярного его обеззараживания в присутствии людей.

Пока заполняемость детских садов не должна превышать 50%.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в детском саду должны быть переносные ультрафиолетвые облучатели для обеззараживания воздуха. Кроме того каждые два часа сотрудники должны дезинфицировать все поверхности, к которым прикасаются люди, шкафчики для одежды, раковины.

- Родителям необходимо будет соблюсти несколько правил: наличие справки об эпидблагополучии, уведомить детский сад о выходе ребенка для постановки его на питание, - добавляют в Департаменте.