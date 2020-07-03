2020-07-03T09:37:33+03:00
Общество

С 6 июля в Екатеринбурге возобновляют работу все детские сады

Правда, заполняемость их не должна превышать 50%
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Не откроются лишь те детские сады, в которых этим летом проходит ремонт перед новым учебным годом.Не откроются лишь те детские сады, в которых этим летом проходит ремонт перед новым учебным годом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Родителям Екатеринбурга, которые последние три месяца ломали голову, куда пристроить маленького ребенка в будние дни, можно выдохнуть. Департамент образования городской администрации объявил, что со следующего понедельника, 6 июля, все муниципальные детские сады Екатеринбурга начнут работать в штатном режиме. Но есть нюансы. Во-первых, заполняемость их должна ограничиться 50%. Во-вторых, не откроются те детские сады, которые закрыты на проведение ремонта при подготовке к новому учебному году.

- Для организации работы детских садов в штатном режиме руководителям детских образовательных учреждений необходимо оборудовать входные помещения антисептиками для обработки рук, ежедневно измерять температуру тела у работников, родителей и детей при входе в здание, - уточняют в Департаменте образования. - Необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания для работников, обеспечить помещения рециркуляторами воздуха для регулярного его обеззараживания в присутствии людей.

Пока заполняемость детских садов не должна превышать 50%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока заполняемость детских садов не должна превышать 50%.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в детском саду должны быть переносные ультрафиолетвые облучатели для обеззараживания воздуха. Кроме того каждые два часа сотрудники должны дезинфицировать все поверхности, к которым прикасаются люди, шкафчики для одежды, раковины.

- Родителям необходимо будет соблюсти несколько правил: наличие справки об эпидблагополучии, уведомить детский сад о выходе ребенка для постановки его на питание, - добавляют в Департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви
Схимонаха Сергия ждут церковный и мирской суды за захват обители. Но после визита Ксении Собчак речь зашла и о насилии над детьми-послушниками.
Новости 24
За полгода в Свердловской области поймали более шести тысяч пьяных водителей
«Нельзя забывать и о пациентах с другими заболеваниями»: глава свердловского минздрава о медпомощи в эпоху COVID-19
На Урале лихачу, устроившему аварию, в которой беременная женщина потеряла ребенка, изменили условное лишение свободы на реальное
Судебные приставы забрали «Пежо» у екатеринбуржца, задолжавшего банку миллион
«Отключали противоугонную систему специальным прибором»: в Екатеринбурге двух мужчин обвиняют в краже четырех иномарок
На Урале предпринимателю, не заплатившему 7 миллионов таможенных платежей, грозит пять лет лишения свободы
На улице Щербакова в Екатеринбурге столкнулись две «Лады» и одна «Дэу Нексия»: пострадали три человека
На Урале работники фермы спасли из огня 100 коров
В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка на велосипеде
Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
В Свердловской области за сутки провели 9 252 исследования проб на коронавирус
На ЕКАД полностью выгорел грузовой автомобиль
Владимир Легойда о деле схиигумена Сергия: Патриарх в курсе ситуации
Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге следственный комитет проверит семью, где ребенок во время ссоры родителей схватился за нож
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Фрезеровщиков
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре
Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус