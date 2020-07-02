2020-07-02T09:46:49+03:00
Происшествия

Бревно пробило машину насквозь и вытолкнуло 16-летнего подростка: на Урале пьяный лихач врезался в прицеп трактора

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Данил СВЕЧКОВ
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Брус пробил машину насквозь. Фото: ТВ ГУ МВД, программа «Патрульный участок»Брус пробил машину насквозь. Фото: ТВ ГУ МВД, программа «Патрульный участок»
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Полиция Урала разбирается в обстоятельствах аварии, которая случилось в селе Сладковское Слободо-Туринского района. Автомобиль ВАЗ-2110, в котором помимо водителя сидел 16-летний подросток, врезался в сельскохозяйственную технику.

- Водитель транспортного средства, не соблюдая скоростной режим, допустил наезд на препятствие – прицеп тракторный, - пояснил в программе «Патрульный участок» Михаил Дягилев, начальник ОГИБДД МО МВД России «Байкаловский»

В прицепе в этот момент были деревянные брусья. Одно из них в момент столкновение вонзилось в лобовое стекло и пробило легковушку насквозь. По предварительным данным, оно вытолкнуло из машины подростка. Прибывшие спасательные службы нашли парня на земле без сознания. У него был ушиб мозга и перелом теменной кости.

Сам водитель, как оказалось, был пьян. Прошедшую ночь он провел в гостях у соседей, провожавших сыновей в армию. Утром он поехал домой, так и не протрезвев и согласился подвезти до магазина 16-летнего брата призывников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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