2020-07-01T13:07:26+03:00
Общество

Ливни и ветер: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели рассказали, как вести себя в непогоду
Юлия СТАЛИНА
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На средний Урал с 1 июля придут сильные дожди.На средний Урал с 1 июля придут сильные дожди.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Штурмовое предупреждение объявили синоптики в Свердловской области. На средний Урал с 1 июля придут сильные дожди. Спасатели опросили жителей соблюдать осторожность в это время. Рассказываем правила, которых предлагают придерживаться сотрудники МЧС.

Во время дождя рекомендуют не выходить на улицу без необходимости. Водителей просят никуда не ездить на автомобиле. Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть.

Дачникам советуют подготовить ливневую канализацию, а также закрепить слабые конструкции. Пешеходам следует соблюдать осторожность при переходе через дороги и при нахождении возле них.

Если ливень застал вас за рулем, не пытайтесь проехать на автомобиле глубокие лужи. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину и плавно остановитесь. Включите аварийные огни и переждите дождь. Необходимо опасаться преодоления луж на большой скорости, так как вас может занести в кювет и даже автомобиль может перевернуться машины. Будьте осторожны во время обгонов.

Обо всех происшествиях просят сообщать по телефону МЧС - «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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