Узнали о победе в аэропорту: «Оренбургу» засчитали техническое поражение в матче с «Уралом»

Матч 25 тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Уралом» не состоится.

Роспотребнадзор не согласовал «Оренбургу» проведение домашнего матча против команды Дмитрия Парфенова после вспышки коронавируса. Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

- На данный момент у десяти представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование, - сообщает сайт РПЛ.

Представители лиги отметили, что внимательно следили за развитием ситуации в «Оренбурге» и находился в постоянном контакте с футбольными клубами.

"Урал" должен был лететь на матч чартерным рейсом. Его также пришлось отменить. Фото: сайт аэропорта Кольцово

Как рассказал «КП»-Екатеринбург пресс-секретарь «Урала» Никита Медведевских, «шмели» узнали об отмене матча за несколько минут до вылета в Оренбург.

Матч "Оренбург" - "Урал" отменен 00:00 00:00

- Готовились к игре, уже приехали в аэропорт Кольцово. Потом появилась информация, что матч хотят отменить. Вернулись в автобус и потом уже пришло официально письмо о том, что игра не состоится. Футболисты возвращаются по домам, через несколько дней им предстоит игра против «Уфы». Коллегам из «Оренбурга» наш клуб желает здоровья и успешного решения всех проблем, выхода из этой непростой ситуации!, - пояснил Медведевских.

Ранее «Оренбургу» засчитали техническое поражение в матче с «Краснодаром», который также был отменен. Напомним, что сейчас матчи Российской Премьер-Лиги проходят с ограниченным количеством зрителей – на стадионы пускают лишь 10% от вместимости арены.

Еще бы немного и «Урал» бы улетел на матч, который отменили из-за коронавируса. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

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