Стоят на гвоздях и поедают конфеты: на что идут дети ради рекордов

В реестрах мировых и национальных рекордов есть специальная категория «Дети». Мальчики и девочки с подачи родителей из кожи вон лезут, чтобы ухватить свой кусочек славы: тягают тяжеленные штанги, выполняют опасные трюки, стоят на гвоздях. Специалисты рассказали, как гонка за медалями влияет на детскую психику на конкретных примерах.

КАРОЛИНА: НА КАРАНТИНЕ УСТАНОВИЛА 45 РЕКОРДОВ

Заниматься спортом 11-летняя Каролина Черных из Екатеринбурга начала еще с малых лет. Конечно, ведь перед глазами папа-силач: Юрий - мастер спорта по армлифтингу. Когда девочке было пять, родители отдали ее в большой теннис. Через четыре года она стала первой ракеткой России среди детей. А три года назад юная спортсменка увлеклась силовым экстримом. Пока страна из-за коронавируса сидела на самоизоляции, юная спортсменка выдавала рекорды, как с конвейера: 45 мировых рекордов и пять российских с марта по июнь. Девочка стояла на голове, переворачивала тяжеленые покрышки от КамАЗа, толкала в гору семейный автомобиль. К 9 мая простояла на гвоздях под песню «День Победы» 75-минут (это стало одним из мировых рекордов). Только общественность азарта не оценила - Каролину затравили в Интернете за «хайп на костях ветеранов». Родители дочь поддерживают и не видят ничего плохого в том, что она бесконечно тренируется и стремится быть лучше всех.

На карантине Каролина установила 45 рекордов. Фото: предоставлено Еленой Черных

- Каролину на рекорды сподвигла привычка получать спортивный адреналин, - считает мама спортсменки, Елена. - Как только начался карантин, дочка три дня дочка просидела без дела, а потом заявила: нужно попробовать свои силы в марафоне рекордов, каждый день устанавливать новые. На практике это оказалось тяжело, поскольку все рекорды разные, и у дочки не было времени на восстановление. Но со здоровьем у нее все хорошо. Она несколько раз в год наблюдается в медицинских центрах.

Мнение врача:

- Для девочки ее возраста такая нагрузка вредна. Силовые виды спорта рекомендованы детям от 15 лет, ведь до этого возраста у них еще не до конца сформирован скелет, - считает Михаил Чулошников, спортивный врач, глава екатеринбургского Центра спортивной медицины. - Ранние занятия приводят к раннему закрытию зон роста. У ребенка в дальнейшем могут возникнуть

серьезные проблемы, например заболевания опорно-двигательного аппарата, поражение суставов, повреждение межпозвоночных дисков, артрозы и артриты.

Девочка может сдвинуть с места автомобиль, поднимает тяжеленные покрышки и стоит на гвоздях. Фото: предоставлено Еленой Черных

АНДРЕЙ - БУДУЩИЙ ШВАРЦНЕГГЕР

«Коллега» Каролины по рекордам - 9-летний Андрей Киселев в начале июня отжался 3 997 раз за час. Такого результата среди детей никто еще не показывал. До него лучшим бы мальчик из Чечни Рахим Куриев - он за два часа отжался сначала 3 200 раза, потом 4 100.

- Я спросил у сына, ты сможешь так? А он ответил: «Смогу!» - и смог, - вдохновлено рассказывает папа спортсмена, Дмитрий Леонов.

Андрей Киселев отжимается больше всех в мире. Фото: предоставлено Дмитрием Леоновым

Ребенок тренировался каждый день, сначала отжимался по тысяче раз в час. В январе установил первый рекорд: за два часа отжался пять тысяч раз. А потом в июне побил свое же достижение.

Андрей до шести лет жил в детском доме. Семья в его жизни появилась два года назад: папа Дмитрий, мама Мария, две сестры и старший брат. Родители почти сразу заметили необычнее способности сына и отдали его в спортивную школу, где всего за год он перегнал сверстников. Андрей быстрее всех бегает, дальше всех прыгает, больше всех отжимается и подтягивается.

Андрею Киселеву 9 лет. Фото: предоставлено Дмитрием Леоновым

Мнение врача:

- Чрезмерная физическая нагрузка вне зависимости от спортивной дисциплины нежелательна, - говорит Михаил Чулошников. - Физическая нагрузка должна быть адекватной, а если нет, то она перегружает сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Из-за пренебрежения правилами начнут болеть суставы. При чрезмерных нагрузках сердцу приходится работать в два или три раза больше возрастной нормы, в дальнейшем могут возникнуть изменения на электрокардиограмме: функциональное расстройство со стороны сердца перерастает в патологию, которая потребует коррекции. Мальчик должен находиться под регулярным наблюдением врачей и проходить углубленный осмотр два раза в год.

РАТИБОР: СЪЕЛ 32 КОНФЕТЫ ЗА МИНУТУ

А что если ребенок не обладает выдающейся физподготовкой и не стремится покорить спортивные пьедесталы? В этом случае тоже можно отхватить свой кусочек славы. Помимо спортивных рекордов, есть абсолютно абсурдные и даже смешные.

Ратибор съел 32 конфеты за минуту. Фото: предоставлено Еленой Черных

На сайте Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD зафиксирован рекорд 14-летнего Ратибора Шевченко. Парнишка за одну минуту слопал 32 конфеты суфле. Проглотил сладости и даже бровью не повел. Так и установил мировой рекорд. Оказалось, что Ратибор - брат Каролины Черных, той самой мультиспортсменки.

- Уроженец Мальты съел 25 зефиринок маршмеллоу за минуту и попал к Книгу рекордов Гиннесса, - говорит мама мальчика Елена. - И теперь он считается самым быстрым едоком зефира в мире. Мы решили поставить такой же рекорд, и я сразу побежала в магазин за конфетами. Дети все сладкоежки, поэтому для Ратибора съесть столько конфет не проблема.

При этом мальчик признается, что 32 конфеты для него не предел, но улучшать результат он не будет.

Мнение врача:

- В составе конфет присутствуют красители, большое количество сахара и дополнительный сахар в виде сиропа, в таком количестве потреблять все это нежелательно, - считает Ирина Бородина, диетолог. - Идет большая нагрузка на органы поджелудочной железы и печень. Кроме того, красители часто приводят к возникновению аллергии. Еще один важный момент: продукты необходимо хорошо пережевывать. За минуту мальчик конфеты практически не жевал, а прогладывал. Такие эксперименты с едой крайне нежелательны, особенно для детей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«В Европе силовые рекорды - насилие над ребенком»

Влад КОПЫЛОВ, генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD:

- Как фиксируется рекорд? Сначала от родителей поступает заявка на рекорд. Затем мы проверяем, где подобный рекорд уже был поставлен. Новые рекорды предварительно изучаем, и, если он опасен для здоровья, можем отклонить заявку. Многие россияне пытаются попасть в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Больше всего отжиманий в 12 лет». Подобные заявки не принимаются, потому что по европейским законам это считается насилием над ребенком. В России же такие рекорды регистрируют.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Синдром отличника»

Елена РЯПЛОВА, семейный психолог:

- У детей, стремящихся проявить себя лучше других, часто возникает «синдром отличника». Если ничего не предпринять, то проблема вскроется во взрослом возрасте - неудовлетворенность собственной жизнью и депрессия. Важно, чтобы родители и тренеры помогали ребенку, который стремится быть успешным, воспринимать поражения как необходимые для развития этапы. Нужно, с одной стороны, позволять выражать эмоции из-за поражения, с другой - вдохновлять на следующие результаты, ведь этот опыт пойдет ему только в плюс. У таких детей всегда присутствуют повышенные ожидания от самих себя. Чтобы это не приводило к срыву или неврозу, нужно их поддерживать. Необходимо, чтобы у ребенка был спектр разных интересов и ребенок не зацикливался на чем-то одном. Так он будет чувствовать себя принятым и любимым в любом случае.