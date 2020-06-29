2020-06-28T22:30:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 июня 2020: пандемия идет на спад, но число жертв растет

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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На бригадах скорой медицинской помощи - повышенная нагрузкаНа бригадах скорой медицинской помощи - повышенная нагрузкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки снизилось количество новых случаев коронавируса по сравнению с предыдущим днем: 209 против 216. Среди новых пациентов инфекционных отделений больниц с COVID-19 92 человека – жители Екатеринбурга.

Всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале зарегистрировано 12 302 случая заражения вирусом. Сейчас состояние 141 человека – тяжелое, из них 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

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По словам врачей, 601 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. За последние сутки полностью вылечились от коронавируса 210 человек, всего же с начала пандемии врачи поставили на ноги и вернули к нормальной жизни 7 129 человек.

К сожалению, пока каждый день регистрируются случаи летальных исходов от коронавируса среди уральцев. За последние сутки от инфекции скончался еще один человек. Таким образом, общее число жертв пандемии достигло 91 человек.

Данные по региону за 28 июня. Фото: статистика Яндекса

Данные по региону за 28 июня. Фото: статистика Яндекса

Напомним, что в регионе до сегодняшнего дня сохраняется режим ограничений. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен, основываясь на данных специалистов Роспотренадзора, принять решение либо о продлении режима ограничений, либо о его смягчении.

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Пока же в области ограничения работа торговых центров, развлекательных заведений, а также магазинов площадью более 800 квадратных метров. Передвигаться междугородним транспортом можно только в масках.

На этой неделе в Екатеринбурге и Свердловской области стартует пора Единого государственного

экзамена (ЕГЭ). В 2020 году его разрешили сдавать только поступающим в высшие учебные заведения. Для получения среднего специального образования достаточно предоставить аттестат об окончании школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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