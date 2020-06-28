2020-06-28T17:48:55+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге «скорая» с 70-летним пациентом попала в аварию: пострадали три человека

Машина с медиками столкнулась с иномаркой Dodge
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Фото: E1.ruФото: E1.ru
Изменить размер текста:

В половине пятого часа дня на улице Донбасской, около дома под номером 32 произошла авария. Иномарка Dodge врезалась в машину «Скорой помощи», которая в этот момент везла пациента в больницу. Внутри находился 70-летний пенсионер.

- По предварительной информации, «скорая» двигалась по Суворовскому переулку от Медицинского в сторону Черниговского, - поясняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Dodge двигался по Донбасской со стороны Машиностроителей в сторону Суворовского.

«Скорая» выехала на перекресток на красный сигнал светофора, однако у нее работали проблесковые маячки. При столкновении врачи не пострадали. Однако у пациента, которого везли в больницу медики после аварии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб голени.

- Также пострадали две пассажирки в Dodge 22 и 24 лет, - добавляют в ГИБДД. - У одной закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Ее увезли в больницу с места ДТП. Вторая девушка обратилась в больницу позже, когда почувствовала себя плохо. У нее также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти
Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
«Ксюху, так сказать, накрыло»: Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак, которую побили Среднеуральском женском монастыре
В Свердловской области от коронавируса умер еще один человек
В СИЗО Камышлова показали, как голосуют по поправкам в Конституцию люди, ждущие суда
В Красноуральске 15-летняя школьница из-за парня избила 20-летнюю девушку
Коронавирус подтвердился еще у 209 жителей Свердловской области
«Сергий сам руководил войском Христовым»: Ксения Собчак рассказала о травмах, которые нанесли им монахи
Сняли побои: Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре отправились в больницу
Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра
Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике
Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию
Рейс вылетел два часа назад: Ксения Собчак из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре не смогла вернуться домой
В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи