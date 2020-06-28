В Екатеринбурге «скорая» с 70-летним пациентом попала в аварию: пострадали три человека

В половине пятого часа дня на улице Донбасской, около дома под номером 32 произошла авария. Иномарка Dodge врезалась в машину «Скорой помощи», которая в этот момент везла пациента в больницу. Внутри находился 70-летний пенсионер.

- По предварительной информации, «скорая» двигалась по Суворовскому переулку от Медицинского в сторону Черниговского, - поясняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Dodge двигался по Донбасской со стороны Машиностроителей в сторону Суворовского.

«Скорая» выехала на перекресток на красный сигнал светофора, однако у нее работали проблесковые маячки. При столкновении врачи не пострадали. Однако у пациента, которого везли в больницу медики после аварии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб голени.

- Также пострадали две пассажирки в Dodge 22 и 24 лет, - добавляют в ГИБДД. - У одной закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Ее увезли в больницу с места ДТП. Вторая девушка обратилась в больницу позже, когда почувствовала себя плохо. У нее также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.