2020-06-28T09:25:53+03:00
Происшествия

Хотела помочь лысеющему сыну: жительница Екатеринбурга отдала «целительнице из телевизора» 923 тысячи

Теперь мошенников ищет полиция
Данил СВЕЧКОВ
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С пострадавшей по телефону поддерживали связь люди, представлявшиеся помощниками Варвары Хорс.С пострадавшей по телефону поддерживали связь люди, представлявшиеся помощниками Варвары Хорс.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередной пример того, что не стоит слепо доверять различным «целительницам» появился в Екатеринбурге. От одной из таких пострадала 63-летняя жительница Уралмаша. Она очень хотела помочь своему 32-летнему сыну, который из-за болезни полностью облысел, и понадеялась, что в этом ей поможет целительница Варвара Хорс, которая выступала по телевизору на одном из телеканалов.

- В программе были указаны телефоны, по которым можно обращаться людям, нуждающимся в исцелении от болезней, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Пенсионерка позвонила по одному из номеров и сообщила о заболевании ее сына. Женщине пообещали перезвонить. Вечером с ней действительно связалась незнакомка, представившаяся Варварой Хорс.

Собеседница согласилась вылечить сына женщины на расстоянии. Однако сделать бесплатно это она не захотела — якобы на проведение обрядов и специальную атрибутику ей нужны были деньги.

- Однако о цене ее услуг неизвестная умолчала, - добавляют в полиции. - Далее с пенсионеркой связывались люди, представлявшиеся помощниками Варвары Хорс. Они требовали перевести на указанные ими счета определенные суммы денег. Деньги, с их слов, были нужны то для заказа неких молитв в церквях, то на покрывала для проведения обрядов, то на аренду какой-то магической книги. Своим родным женщина ничего не рассказывала.

Женщине пришлось брать кредиты, чтобы передать деньги мошенникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщине пришлось брать кредиты, чтобы передать деньги мошенникам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вскоре свои деньги у женщины закончились — она потратила 700 тысяч рублей сбережений. Тогда мошенники вынудили ее взять кредит — они уверяли свою жертву в том, что если сейчас обряд остановить, то сыну станет еще хуже.

- В период с апреля по июнь пенсионерка участвовала в проведении сеансов по телефону, во время которых неизвестные вместе с ней читали молитвы, жгли свечи и выполняли другие ритуалы, - уточняют сотрудники полиции. - Когда женщина жаловалась, что у нее не хватает средств, собеседники убеждали ее, что найти деньги ей поможет бог.

В конце концов женщина поняла, что столкнулась с обыкновенными мошенниками и написала заявление в полицию. Всего злоумышленники выманили у нее 923 тысячи рублей.

- Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными не переводить и не передавать свои денежные средства незнакомым ни под каким предлогом, - напоминают в УМВД России по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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