Два человека погибли: на свердловской трассе грузовик на бешеной скорости протаранил фуру

Ранним субботним утром, 27 июня, на 307 километре трассы «Пермь – Екатеринбург», недалеко от Первоуральска, произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись грузовик и фура, два человека погибли.

- По предварительным данным, 34-летний водитель грузовика, двигаясь со стороны Перми в Екатеринбург, при совершении обгона, не убедился в безопасности, в результате чего допустил наезд на дорожное ограждение с последующим столкновением с фурой, за рулем которого сидел 40-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

От сильного удара кабину фуры сильно расплющило, стекла почти выбило, а от кабины грузовика остались только металлические ошметки. Погибли женщина-пассажир 32 лет и водитель грузовика. Они жили в Нижнесергинском районе.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Они устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев и выясняют точные обстоятельства произошедшего. Спасатели вытаскивают пострадавших и погибших из смятых автомобилей. На участке введено реверсивное движение, из-за чего образовалась гигантская пробка.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что обгон – один из самых опасных маневров. Прежде чем совершать его, водитель обязан убедиться в том, что полоса встречного движения свободна на достаточном для обгона расстоянии.