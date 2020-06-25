На ЕВРАЗ НТМК в день 80-летия ввели в работу новую линию по обработке железнодорожных колес

25 июня ЕВРАЗ НТМК отмечает 80-летний юбилей. В этот день ввели в работу новую линию по обработке железнодорожных колес.

В торжественном мероприятии приняли участие Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Начальник колесобандажного цеха Владимир Мартынов дает символический старт работе линии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Запуск в работу новой линии полнопрофильной обработки железнодорожных колес позволит увеличить объем производства на 65 тысяч колес в год и удовлетворить самые жесткие требования потребителей к качеству продукции, - сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

- Постоянная модернизация позволяет ЕВРАЗ НТМК отмечать 80-летний юбилей в статусе одного из самых современных и эффективных комбинатов страны, - подчеркнул Алексей Кушнарев

- Нижний Тагил продолжает развиваться. Наши градообразующие предприятия открывают современные технологические линии, выходят на новый уровень качества своей продукции. Значит, у города хорошие перспективы. Есть рабочие места - молодежи есть, где проявить себя, - говорит глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Линию открыли Денис Новоженов, Алексей Кушнарев и Владислав Пинаев. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Линия произведена немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH) и состоит из четырех обрабатывающих станков с числовым программным управлением, робота-манипулятора для загрузки и выгрузки заготовок, устройств по дроблению и удалению стружки, автоматической подготовки и подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Благодаря энергоэффективности оборудования потребление электроэнергии снизится на 10-12%. На участке смонтирован современный мостовой кран для транспортировки металлопроката. Штат колесобандажного цеха и служб увеличился на 35 человек.

Инвестиции компании в проект составили около 14 миллионов долларов.

С 25 июня на ЕВРАЗ НТМК начнутся праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею. Они продлятся до Дня металлурга. Наградами разных уровней будут награждены лучшие работники, молодежные трудовые коллективы, обновится Доска Почета, каждый сотрудник предприятия получит подарок – футболку и бейсболку с айдентикой компании.

За 80 лет на ЕВРАЗ НТМК выплавлено около 331 млн тонн чугуна, 364 млн тонн стали, изготовлено более 225 млн тонн металлопроката.

Первый чугун доменная печь Ново-Тагильского металлургического завода (название ЕВРАЗ НТМК до 1957 года) выдала 25 июня 1940 года. Всего за 1940-й год на заводе было получено 179 тыс. тонн чугуна, сегодня домны комбината производят такое количество металла менее чем за две недели.

Новая линия по обработке колес ЕВРАЗ НТМК. Фото: ЕВРАЗ

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат - предприятие полного металлургического цикла. Основной продукцией являются железнодорожные колеса и рельсы, продукция строительного сортамента и трубная заготовка, а также стальные полуфабрикаты. В настоящее время на комбинате работают четыре коксовые батареи, две доменные печи, четыре конвертера, четыре прокатных цехов.