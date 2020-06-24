Пугал детей: в Асбесте до смерти избили полуголого мужчину

В Асбесте до смерти избили мужчину, который разгуливал по площади в полураздетом виде. Кадры расправы попали на видео. Все произошло на прошлой неделе на аллее Победы. Потасовка попала на видео, которое опубликовали в группе «Инцидент-Асбест» во «Вконтакте». Пользователи оживленно спорят над тем, был ли мужчина сам виноват в произошедшем или компании из двух парней все-таки не стоило распускать руки. Так или иначе, но разбираться в этой истории придется следователям СКР, которые после смерти мужчины завели уголовное дело. Правда, по какой статье в пресс-службе ведомства сообщить отказались.

На кадрах ролика видно, что мужчина ведет себя не совсем адекватно. Он говорит бессвязные вещи, а в какой-то момент пугает девочку, которая катается на самокате. Ребенок кричит.

В Асбесте до смерти избили неадекватного полуголого мужчину.Видео: "Инцидент-Асбест" во "Вконтакте"

Затем полуголый мужчина идет в стороны компании мужчин, которые сидят на лавочке. Причем в этот момент случайные очевидцы просят мужчину успокоиться и говорят, что он своим поведением пугает детей. Но тот не обращает внимание.

Полуголый мужчина бьют одного из парней, сидящих на скамейке. После этого они вдвоем накидываются на зачинщика потасовки. Полуголый мужчина быстро оказывается на земле. Один из парней пристраивается к мужчине сзади и по-видимому пытается провести бросок через спину с прогибом. Но сделать это у него не получается. Он просто отрывает неадекватного мужчину от земли, а потом швыряет спиной о землю. В итоге пострадавший ударяется затылком об асфальт, а избивавшие его парни уходят с чувством выполненного долга. Избитый при этом больше не шевелится.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал подробности произошедшего. Он уточнил, что погибшего мужчину зовут Александр и ему 33 года. Валерий Горелых рассказал, что конфликт разгорелся из-за злоупотребления алкоголем. После драки мужчина был жив, но через несколько дней умер в больнице.

Полковник Горелых добавил, что сотрудники местного ОВД уже задержали подозреваемого. Сейчас все материалы по этому делу переданы в СКР.