2020-06-24T15:34:37+03:00
Общество

«Для них это личное, сокровенное»: в Екатеринбурге ветеранов поздравили мини-парадами

Военнослужащие пришли в гости к фронтовикам и устроили для них праздник
Алексей БУЛАТОВЛев ИСТОМИН
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Николай Спиридонович принимал парад личноНиколай Спиридонович принимал парад личноФото: Алексей БУЛАТОВ
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24 июня в Екатеринбурге отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Утром в самом центре уральской столице – на площади 1905 года торжественно прошел военный парад, за которым с трибун наблюдали официальные лица, а также актер театра и кино Сергей Безруков, специально для этого посетивший город.

Десятки ветеранов наблюдали за парадом по видеосвязи, а для двух фронтовиков военнослужащие ЦВО утроили настоящий праздник – мини-парады во дворах многоквартирных домов.

Для фронтовика устроили торжественную встречу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для фронтовика устроили торжественную встречуФото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после парада военнослужащие отправились к дому №16 по улице Заводской. Здесь много лет проживает ветеран Великой Отечественной войны 96-летний Николай Спиридонович Власов, который ушел на фронт добровольцев с оборонного завода Свердловска.

Воевал фронтовик в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Принимал участие в освобождении городов Минск, Витебск, Рига и Огре. Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной война 1941- 1945 годов» и «За отвагу». Также удостоен ордена Отечественной войны II степени, а после войны награжден орденом Трудового Красного Знамени.

На фронте он был разведчиком-мотоциклистом, поэтому 24 июня к нему во двор военнослужащие роты почетного караула, мотоциклисты исторического расчета механизированной колонны и артисты ансамбля ЦВО приехали на разведывательном мотоцикле МВ-650 – той самой модели, на которой воевал Николай Спиридонович. Перед ветераном торжественным маршем прошла рота почетного караула ЦВО с копией Знамени Победы.

– Для ветеранов, к которым мы приезжаем домой и устраиваем мини-парады, это неожиданно, потому что мы стараемся, чтобы для них это было сюрпризом, - рассказывают организаторы мини-парадов. – Для них такие парады – это личное, сокровенное.

Мотоцикл окружила детвора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мотоцикл окружила детвораФото: Алексей БУЛАТОВ

Встречают ветераны гостей, по словам военнослужащих со слезами на глазах.

- Это слезы радости, счастья. Поэтому такие мини-парады очень важны. Эти люди завоевали своим здоровьем, трудом Победу над фашистскими войсками, принеся нам мирное небо. Благодаря их стойкости и героизму мы сегодня живем и отмечаем этот замечательный юбилей, - говорят в руководстве ЦВО.

Завершались встреча концертом, на котором военнослужащие вместе с ветераном и жителями дома исполнили песни военных лет и современные композиции, посвященные Великой Отечественной войне - "Катюша", "Смуглянка", "День Победы", "Седая гвардия".

Следующий адрес – дом №142 по улице 8 Марта. Здесь, недалеко от Южного автовокзала живет 96-летняя Анна Николаевна Рябова – фронтовой водитель легендарной «полуторки».

Военнослужащие ЦВО пожелали ветерану крепкого здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащие ЦВО пожелали ветерану крепкого здоровьяФото: Алексей БУЛАТОВ

Ветерана поздравили военнослужащие исторической пешей колонны в форме пехотинцев и моряков времен войны. Тут же гостей из ЦВО окружила детвора, которых привлекла торжественная обстановка мероприятия.

Николай Власов пообщался с военнослужащими у своего дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Николай Власов пообщался с военнослужащими у своего домаФото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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