Как обезопасить ребенка на каникулах: несколько важных правил

На каникулах у ребенка появляется много свободного времени, в то время пока родители заняты на работе. По статистике, именно в этот период с детьми происходит максимальное количество чрезвычайных ситуаций. Поэтому не будет лишним еще раз проговорить с ребенком о правилах поведения на улице, дома и даже на садовом участке.

- Выучите с ребенком наизусть номер вашего мобильного телефона. Многие не придают значения такой «мелочи» ведь в телефоне ребенка он забит. Но помните, что телефон может быть украден, утерян, поврежден, а ваш малыш оказаться в экстремальной ситуации. Зная номер папы или мамы, он сможет избежать многих проблем.

- Научите ребенка не доверять незнакомцам. И речь идет не только о брутальных мужиках подозрительного вида. Согласно статистике, дети охотно доверяют «добрым тетям», поэтому злоумышленники, задумавшие похищение, нередко работают в паре или даже группой, где милая женщина является приманкой для доверчивого ребенка.

- Объясните ребенку, как поступить, если к нему на улице пристали незнакомцы (пусть и вышеупомянутая «добрая тетя»), которые хотят увести малыша с детской площадки, людной улицы, из магазина. Ребенку очень трудно ответить «нет» взрослому, он не сможет правильно подобрать слова. Поэтому лучшая реакция кричать и убегать в сторону.

- Научите ребенка соблюдать осторожность не только с незнакомцами. Статистика свидетельствует, что практически все дети доверяют взрослым из числа тех, кого видели неоднократно: продавцам в магазине, дворникам, соседям.

- Во всех непонятных ситуациях, когда тревога исходит от посторонних людей, ребенок должен уметь привлечь к себе внимание. Для этого нужно громко кричать «Отпустите!», «Не пойду», «Помогите!». Практически любой проходящий взрослый придет на помощь малышу.

Фото: пресс-служба "Екатринбурггаз"

А у нас в квартире газ. А у вас?

Пора вспомнить и детям, и взрослым правила безопасности при использовании газовых приборов.

Помните, газ может быть смертельно опасен! Но при соблюдении техники безопасности, он послужит дому на пользу, а не во вред. Объясните эти простые правила детям, и сами не забывайте им следовать.

- Не допускайте маленьких детей к газовой плите. Приучать к самостоятельному пользованию газовым оборудованием следует с 7 лет.

- Обязательно открывайте форточку, когда включаете газовые приборы.

- Не перемещайте, не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно газовую плиту. Такую работу делает только обученный специалист газовой службы.

- Нельзя сушить белье над газовой плитой – это приведет к пожару в доме.

- Не обогревайте квартиру с помощью газовой плиты – это опасно для жизни.

- Содержите газовую плиту в чистоте.

Если почувствовали в помещении запах газа, срочно звоните по номеру 104 (с мобильного телефона).

Может ли материнство быть экологичным?

В определенной степени – да! И это один из способов вырастить ребенка здоровым.

Для начала будет достаточно обращать внимание на те факторы, которые вы сами можете контролировать.

Отдавайте предпочтение эко – товарам. Например, на настоящих эко – бытовых средствах и косметике под логотипом всегда указаны буквенные обозначения: код страны, происхождение сырья, метод органического производства, код контролирующего органа. На подделках эти буквы и цифры не стоят.

Кремы и средства ухода для малыша – достаточно несколько универсальных (крем увлажняющий, от раздражения и опрелостей, гель – пенка для купания и т.д.). А выбрав многоразовые тканевые или экоподгузники (из натуральных компонентов – бамбукового волокна, целлюлозы) – можно избежать аллергии.

Игрушки и одежда – резиновые и пластиковые часто содержат фталаты! Это высокотоксичные ингредиенты, которые вызывают большие проблемы со здоровьем. Производители не всегда указывают состав. При покупке новинки – обязательно помойте ее с мылом.

Текстильные изделия ищите с экомаркировкой, органик – сертификатом, сертификатом GreenScreen или выбирайте одежду ручной работы. Избегайте принтов ПВХ – часто фталаты концентрируются именно в них.

Фото: пресс-служба "Буарон"

Особого внимания достойна и аптечка для малыша: натуральный состав, бережное воздействие, безопасность и высокое качество. Первые годы жизни всегда знаменуются первыми зубками. А значит, любой маме может пригодиться Дантинорм Бэби – современное средство при болезненном прорезывании зубов. Всего 3 приема в день дозированного раствора обеспечивают непрерывную защиту малыша 24 часа в сутки. Не содержит спирта, лактозы, сахара и красителей, а применять его просто – по 1 дозе 2-3 раза в день в перерывах между кормлением в течение 3 дней.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.