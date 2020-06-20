2020-06-20T14:04:55+03:00
Общество

Солнечное затмение в Екатеринбурге 2020: когда смотреть и что для этого нужно

К сожалению, на Урале будут видны лишь частые фазы затмения
Олег ГАЛИМОВ
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Наблюдать за затмением можно с помощью нескольких пар солнечных очков, DVD-дисков, закопченного стекла или засвеченной фотопленкиНаблюдать за затмением можно с помощью нескольких пар солнечных очков, DVD-дисков, закопченного стекла или засвеченной фотопленкиФото: Роман ЗЛОБИН
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21 июня 2020 года произойдет очередное кольцеобразное солнечное затмение. Но на Урале можно будет увидеть лишь частые фазы этого явления. Как рассказал «Комсомолке» главный инженер обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, лучшее время для наблюдения в Свердловской области – 11:26.

- Начнется частная фаза в 10:44 по местному времени. Максимальная фаза 15% будет наблюдаться в 11: 26, а окончание частной фазы произойдет в 12:09. Прогноз погоды дает уверенность, что частные фазы затмения будут наблюдаться на территории Урала, - отмечает специалист.

Идеальное время для того, чтобы увидеть затмение на Урале - 11:26 Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Идеальное время для того, чтобы увидеть затмение на Урале - 11:26Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Для того, чтобы увидеть затмение, необходим темный фильтр. Раньше можно было использовать пленку из дискет, а теперь можно купить в любом магазине хозтоваров защитное стекло для сварочного аппарата. Это недорогое удовольствие позволит увидеть затмение не вооруженным глазом.

- Если наблюдать будут через оптические приборы, то фильтр необходимо установить перед объективом. Берегите глаза! – предупреждает Владилен Санакоев.

МНЕНИЕ АСТРОЛОГА

Анастасия Иванова, астролог:

- Завтра, 21 июня 2020 года, будет мощнейшее солнечное затмение, но уже сегодня все подчинено этому явлению. И лучшее, что сегодня можно сделать — побездельничать и провести время с семьей. Завершится коридор затмений так же лунным – 5 июля 2020 года. Сам по себе весь этот период очень мощно заряжен энергетически. Я бы рекомендовала занять позицию наблюдателя и, до поры до времени, отложить любые инициативы и активные действия. Все гениальные идеи, приходящие в голову в это время, обязательно себе фиксируйте, но приступайте к их реализации после 5го июля, - написала астролог в своем блоге в Intsagram.

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Я бы рекомендовала пристально следить за происходящим в вашей жизни и больше доверять своей интуиции и внутреннему голосу. Внутренний настрой так же очень важен.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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