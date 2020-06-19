Думали Covid-19, а оказался рак: у 11-летней екатеринбурженки благодаря коронавирусу вовремя нашли лейкемию

Невероятный случай произошел с 11-летней жительницей Екатеринбурга Аделлой Жолдошевой. Благодаря тому, что девочка заболела коронавирусом, врачи смогли диагностировать у нее серьезный диагноз. У ребенка оказалась онкология.

Дело было в Санкт Петербурге, где семья Жолдошевых гостила. Сначала Covid-19 заболела старшая дочь, а за ней Аделла. Но первая быстро выздоровела, а вот у 11-летней екатеринбурженки болезнь протекала в тяжелой форме. Врачи решили госпитализировать ребенка в «красную зону» Национального исследовательского центра здоровья детей. Медики сразу заметили низкое содержание тромбоцитов в крови. Это могло быть нетипичным проявлением или осложнением COVID-19, но такие показатели могли подтверждать онкологическое заболевания.

Мама девочки постоянно рядом с ней. Фото: предоставлено пресс-службой ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».

Все встало на свои места, когда врачи отправили анализы ребенка онкологам «НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина». Там опасения о развитии рака подтвердили.

- Сейчас Аделла находится в нашем медцентре. Рядом с ней каждый день ее мама Бактыгуль, - добавили в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».

В итоге врачи поставили Аделле диагноз - «острый миелоидный лейкоз» – опасное злокачественное заболевание крови. Прямо сейчас юная екатеринбурженка проходит лечение, а врачи дают положительные прогнозы.