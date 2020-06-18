2020-06-18T18:54:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Евгений Куйвашев подписал указ о допвыплатах сотрудникам частных медорганизаций за работу с COVID-19

Надбавки получат врачи стационаров, подразделений, оказывающих первичную помощь и лабораторий
Алина СУРИНА
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Евгений Куйвашев подписал новый указ о довыплатах медработникамЕвгений Куйвашев подписал новый указ о довыплатах медработникамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня подписал указ о допвыплатах сотрудникам частных медорганизаций за работу с COVID-19. Надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку устанавливаются в следующих размерах:

- Врачам стационаров – до 40 тысяч рублей, среднему медперсоналу и младшему медперсоналу стационаров — до 20 и 10 тысяч рублей соответственно;

- Врачам подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, — до 15 тысяч рублей, среднему медперсоналу таких подразделений — до 7,5 тысячи рублей;

- Врачам лабораторных отделений, работающих с материалом, – до 30 тысяч рублей. Работникам, имеющим высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги и работающим с материалом, — до 30 тысяч рублей. Среднему и младшему медперсоналу лабораторий — до 15 и 7,5 тысячи рублей.

Деньги будут начислены сотрудникам Новой больницы, Ситидок-Урал, Первой детской поликлинике, РЖД-Медицине, УГМК-Здоровье и ИНВИТРО-Урал. Выплаты, согласно указу губернатора, начисляются с 1 апреля.

Напомним, в Свердловской области уже установлены выплаты сотрудникам муниципальных и областных медицинских организаций, работающим с COVID-19, а также бригадам машин скорой помощи, в том числе и водителям машин, работающих на аутсорсинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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