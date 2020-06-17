«Охотился за ним три дня»: на Урале мужчина поймал 16-ти килограммового карпа

Уральский рыбак поймал 16-ти килограммового карпа. Житель Тюмени Константин Лицеванов поймал удачу за хвост на водоеме в Свердловской области. По словам мужчины, охотиться пришлось трое суток.

- Я поймал его на удочку, не в заброс. С помощью эхолота мы выбрали точки, где может быть крупная рыба в этом водоеме. Эти точки прикармливались три дня, и под конец у меня пошли поклевки. Сначала небольшие до десяти килограммов, а вот этот уже попался в 6 часов утра, - рассказывает Константин.

Затем рыбак отпустил добычу обратно в водоем. Фото: Константин Лицеванов

Помимо того, что карп был весом в 16-ть килограммов, длиной больше метра. Кстати, рыболов не сдает свое клевое место, не хочет увидеть толпу людей в следующий раз. Сам Константин увлекается рыбалкой уже 20 лет, но за все время такую добычу он поймал впервые.

- Когда я его подсек и начал вываживать я сразу понял, что он больше предыдущих. Но я не думал, что он такой огромный. Сопротивлялся карп гораздо мощнее. Тащил рыбу примерно 20 минут, но я был под адреналином и перестал считать время, - продолжает рыболов.

После того как гиганта взвесили и обработали ему рану от крючка, рыбу отпустили обратно в водоем. Константин признается, что иногда во время рыбалки может поймать одного и того же карпа несколько раз. Так что, возможно, уралец еще встретится со своим трофейным уловом.