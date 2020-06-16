2020-06-16T11:55:58+03:00
Происшествия

«Это просто ад»: в Екатеринбурге затопило двор ЖК «Малевич»

ЧП произошло в ходе испытаний трубопровода, фонтан воды даже повредил несколько лоджий [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Внутренний дворик ЖК «Малевич», что в Пионерском поселке, теперь больше напоминает Венецию. Фото: скриншотВнутренний дворик ЖК «Малевич», что в Пионерском поселке, теперь больше напоминает Венецию. Фото: скриншот
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Внутренний дворик ЖК «Малевич», что в Пионерском поселке, теперь больше напоминает Венецию. Всему виной коммунальная авария, в результате прорыва трубы фонтан пробил брусчатку и затопил детскую площадку и тротуар.

- Это просто ад, - комментирует житель дома, снявший все происходящее на видео.

В Екатеринбурге затопило ЖК "Малевич" из-за коммунальной аварии.Видео: Екатеринбург № 1

Мы обратились за разъяснением в ЕТК, там подтвердили, что ЧП произошло по их вине.

- Утром 16 июня специалисты екатеринбургской теплосетевой компании проводили локальные гидравлические испытания тепломагистрали М-7 по обратному водопроводу. В ходе опрессовок по улице Маяковского 2е был выявлен прорыв. Бригада находилась рядом, и в течение минуты давление было снято. По предварительной информации, повреждено три лоджии, а также элементы детской площадки. Пострадавшим жителям «Малевича» стоит обратиться в ЕТК с заявлением о компенсации по страховке, - рассказали «КП» в пресс-службе организации.

Также в ЕТК отметили, что детская площадка была размещена с нарушением охранной зоны тепловых сетей.

- Еще осенью 2018 года сотрудники ЕТК указывали управляющей компании о том, что детскую площадку нужно перенести, - добавили в ЕТК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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