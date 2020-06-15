Второй день без смертей: на Среднем Урале за сутки нашли еще 233 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 233 случая заболевания коронавирусом. Больше всего – в Екатеринбурге (+2078). Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 9 558 зараженных.

Кроме того, новыми пациентами стали жители Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Сухого Лога и других муниципалитетов.

Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 613. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Уже вторые сутки на Среднем Урале, к счастью, не фиксируется ни одна смерть от коронавируса. Таким образом, за все время в области 50 погибших.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии медикам удалось поставить на ноги и выписать из больниц 4 235 пациентов.

Напомним, в Свердловской области с 9 июня введено поэтапное снятие ограничений. С прошлой недели разрешили работать непродовольственным магазинам - но только тем, у которых есть отдельный вход с улицы. Естественно, с соблюдением всех санитарных мер как среди сотрудников, так и среди покупателей. Кроме того, в регионе возобновились плановые приемы в больницах, но только по предварительной записи и, опять же, со всеми мерами безопасности.

А накануне губернатор Евгений Куйвашев заявил, что Парад Победы в Екатеринбурге, который запланирован на 24 июня, может пройти без ветеранов. Проблема понятна - слишком высокое число заболевших.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.

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