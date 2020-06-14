2020-06-14T09:16:01+03:00
Общество

Смогут ли уральские ветераны прийти на парад в честь Дня Победы: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

В Екатеринбурге, как и по всей стране, парад пройдет 24 июня
Евгений СТОЯНОВ
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Ветераны смогут посмотреть на парад только домаВетераны смогут посмотреть на парад только домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Екатеринбурге, как и по всей стране, 24 июня пройдет парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Как оказалось, ветераны не смогут прийти на парад и понаблюдать за ним лично. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В последнее время мы фиксируем больше 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно, - написал глава региона у себя в Instagram.

Про проведение парада мы ещё посмотрим. В любой ситуации я прежде всего руководствуюсь заботой о здоровье людей. Надеюсь, вы меня поддержите и расскажете вашим бабушкам и дедушкам о трансляциях парада по телевизору и в интернете.

В Екатеринбурге, как и по всей стране, 24 июня пройдет парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Как оказалось, ветераны не смогут прийти на парад и понаблюдать за ним лично. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В последнее время мы фиксируем больше 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно, - написал глава региона у себя в Instagram.

Также он рассказал, что и вопрос о проведении парада пока и вовсе остается под вопросом.

Глава региона призвал родственников ветеранов рассказать своим бабушкам и дедушкам о возможности посмотреть парад по телевизору и в интернете.

Напомним, по данным на утро 14 июня в регионе зафиксировано 245 новых случаев COVID-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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